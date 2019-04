JAKARTA - Memori lama itu terasa hidup kembali ketika trailer The Lion King pertama resmi dirilis oleh Disney Studios, Rabu (10/4/2019). Disney tentu sudah sukses membuat semua orang terkesima ketika mereka pertama kali merilis teaser trailer film The Lion King bulan lalu. Saat itu semua orang hampir membicarakan betapa miripnya Simba versi animasi dengan live-actionnya.

Pada trailer kali ini, sang sutradara Jon Favreau, mulai berani memperkenalkan beberapa tokoh lain yang ada di dalam The Lion King. Adegan pertama bahkan dibuka dengan Simba (Donald Glover) dan Nala (Beyonce) muda sedang berjalan-jalan dan hendak menemui Scar.

Pada saat bersamaan, narasi dari Scar, yang suaranya diisi oleh Chiwetel Ejiofor, soal ketimpangan sosial hidupnya dengan Mufasa (James Earl Jones) soal penguasa alam liar di sana.

Baca Juga: Trailer Baru The Lion King Cetak Rekor Baru Disney

Adegan pembuka ini langsung membawa kenangan para penonton pada film animasinya yang dirilis pada tahun 1994 silam. Penampilan setiap tokoh terasa begitu nyata meski sebenarnya adalah bantuan dari teknologi canggih milik Disney.

Visual The Lion King semakin terasa menjanjikan ketika trailer berjalan menuju titik tengah. Beberapa adegan yang memperlihatkan pertemuan Simba muda dengan serangga atau bahkan dengan Zazu (John Oliver) terasa layaknya pertemuan binatang-binatang asli di megahnya hamparan padang savanna Afrika.

Momen lain yang menarik rasa nostalgia para penonton tentu saja saat Simba menampaki jejak kaki dari Mufasa ketika sedang berjalan atau bahkan ketika Simba harus berlari di antara para wilderbeast untuk meninggalkan Pride Lands.

Tokoh peramal bernama Rafiki (John Kani) juga turut dihadirkan kembali dalam trailer perdana ini. Jika sebelumnya Rafiki hanya dimunculkan sesaat ketika mengangkat Simba, kali ini Rafiki terlihat ketika meramal bahwa Simba akan kembali mengambil alih kekuasaan dari Scar.

Dengan dua teman Simba yang bernama Pumbaa (Seth Rogen) dan Timon (Billy Eichner) yang mulai menghiasi sebagian trailer saat menemani masa pertumbuhan Simba.

Jon Favreau lantas menutup trailer perdananya ini dengan suguhan komedi Pumbaa dan Timon yang menyanyikan lagu In the Jungle the Mighty Jungle.

Sejauh ini Disney masih menyimpan lagu Hakuna Matata, yang juga merupakan lagu andalan mereka ketika film animasinya meledak pada tahun 1994.

The Lion King rencananya akan dirilis pada tanggal 19 Juli 2019.

(edh)