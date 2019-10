JAKARTA - Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) baru saja mengumukan 32 film animasi yang telah didaftarkan untuk bersaing dalam kategori Best Animated Feature Oscar 2020. Semua film tersebut selanjutnya akan disaring kembali menjadi nominasi utama, biasanya 5-8 film.

Secara mengejutkan, film The Lion King dari Disney batal berkompetisi di kategori ini. Padahal film arahan Jon Favreau ini menjadi primadona di bioskop saat dirilis pada awal tahun 2019. Perdebatan sengit terjadi karena orang-orang bingung apakah film ini adalah film animasi atau live-action seperti Disney ingin memasarkannya.

Film The Lion King merupakan hasil kreasi teknologi visual efek yang membuat setiap karakter terlihat lebih hidup. Jadi, dengan kata lain The Lion King adalah film live-action, bukan animasi seperti film sebelumnya.

Disney pun akhirnya memasukkan The Lion King untuk bertarung di kategori lain. Dengan semua sentuhan magis visual yang mengagumkan, The Lion King kemungkinan besar akan bersaing dalam kategori Best Visual Effects.

Para kontestan film animasi dari studio-studio besar masih mendominasi Best Animated Feature Oscar tahun ini. Disney mengirim Frozen II dan Pixar diwakili oleh Toy Story 4. DreamWorks Animation hadir dengan How to Train Your Dragon: The Hidden World dan Abominable. Warner Bros. maju dengan The LEGO Movie 2: The Second Part. Sementara Illumination Entertainment akan bersaing dengan film The Secret Life of Pets 2. Toy Story 4 dan Frozen II menjadi kandidat kuat peraih Oscar tahun ini. Sebagaimana diketahui, kategori Best Animated Feature dalam beberapa tahun terakhir selalu dikuasai oleh Disney dan Pixar. Tak heran jika prediksi tahun ini pun mengarah pada dua studio tersebut. AMPAS selanjutnya akan mengumumkan daftar lengkap nominasi Oscar pada tanggal 13 Januari 2020. Akankah Toy Story 4 dan Frozen II maju ke babak selanjutnya?