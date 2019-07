LOS ANGELES – The Lion King sukses mempertahankan posisi pertama di box office Amerika Utara dan Kanada periode weekend 26-28 Juli 2019. Film yang dibintangi oleh Donald Glover ini meraih pendapatannya dengan USD75,5 juta (Rp1 triliun).

Melansir Box Office Mojo, Senin (29/7/2019) raihan tersebut sekaligus menambah pundi-pundi penambahan pendapatan pasar domestik dengan total USD350 juta (Rp4,9 triliun) sejak pemutaran minggu lalu. Jika diakumulasikan dengan pendapatannya di pasar dunia, maka angkanya mencapai USD962 juta. (Rp13,4 triliun).

Menyusul posisi runner up Box Office pekan lalu, Once Upon a Time in Hollywood yang disutradarai oleh Quentin Tarantino. Film yang baru minggu lalu tayang ini mampu mendapat USD40 juta (Rp565 miliar) hingga menggeser posisi dua sebelumnya, Spider-Man: Far from Home.

Baca juga: Hasilkan Rp7,4 Trilliun, Film The Lion King Cetak Rekor Baru

Film Once Upon a Time in Hollywood ini sendiri mengisahkan tentang tentang aktor yang tak lagi terkenal, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ditemani oleh stuntmannya, Cliff Booth (Brad Pitt). Keduanya sama-sama berjuang kembali untuk mendapatkan kejayaan mereka di Hollywood.

Lanjut di posisi ketiga, ada Spider-Man: Far from Home yang meraup pendapatan USD12,2 juta (Rp171 juta) di weekend ke empat penayangannya di Amerika Utara dan Kanada. Ini menjadi penurunan bagi film yang dimainkan oleh Tom Holland, pasalnya minggu lalu, Spider-Man: Far from Home masih bertengger di posisi dua.

Sementara itu untuk Toy Story 4 juga tergeser posisinya karena keberadaan film Once Upon a Time in Hollywood. Di weekend lalu, film bergenre animasi itu mengumpulkan USD9,8 juta (Rp138 miliar) sehingga menempati posisi empat. Menyusul di bawahnya ada Crawl yang mendapatkan USD4 juta (Rp56 miliar). Baca juga: Naomi Zaskia Kenakan Baju Seksi di Laut, Netizen: Gemas Sekali Berikut adalah daftar top 10 box office Amerika Utara dan Kanada dilansir Box Office Mojo: 1. The Lion King - USD75,5 juta (Rp1 triliun). 2. Once Upon a Time in Hollywood - USD40 juta (Rp565 miliar). 3. Spider-Man: Far from Home - USD12,2 juta (Rp171 juta). 4. Toy Story 4 - USD9,8 juta (Rp138 miliar). 5. Crawl - USD4 juta (Rp56 miliar). 6. Yesterday – USD3 juta 42 miliar) . 7. Aladdin (2019) – USD2,7 juta (Rp39 miliar). 8. Stuber – USD1,6 juta (Rp23 miliar). 9. Annabelle Comes Home – USD1,56 juta (Rp21,8 miliar). 10. The Farewell – USD1,55 juta (Rp21,7 miliar).