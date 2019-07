LOS ANGELES - Setelah lama berlalu, isu kontroversial tentang kemiripan film The Lion King dengan Kimba The White Lion (1965) karya Osamu Tezuka kembali muncul. Menurut fans Osamu Tezuka, Disney masih punya hutang untuk menjelaskan tudingan soal kemiripan The Lion King dengan Kimba.

Alur film The Lion King and Kimba the White Lion memang memiliki sedikit persamaan. Keduanya merupakan film yang sama-sama mengisahkan transisi seekor singa Afrika kecil menuju dewasa dan kehilangan ayahnya.

Selain itu kesamaan terdapat pada karakter jahat tiap film. The Lion King memiliki tokoh Scar yang memiliki surau hitam dan bekas luka di mata sebelah kiri. Sementara di Kimba, tokoh jahatnya adalah Claw yang juga memiliki surau hitam dan bekas luka di mata sebelah kiri. Baik Lion King maupun Kimba juga memiliki karakter burung sebagai penasehat, yaitu Zazu, seekor burung rangkong dan Pauly, seekor burung betet.

Dengan berbagai kesamaan tersebut, banyak yang meyakini jika tim Lion King menjiplak cerita Osamu Tezuka. Namun, tim Disney bersikukuh membantah tuduhan tersebut.

"Sayangnya, aku tidak familiar dengan cerita itu. Aku tahu bahwa Kimba tidak pernah didiskusikan selama aku di proyek ini," kata Rob Minkoff, co-director Lion King kepada Times seperti dilansir Hollywood Reporter, Rabu (24/7/2019).

Bantahan serupa datang dari penulis skenario Linda Woolverton. "Ini adalah pertama kalinya aku mendengar soal Kimba atau Tezuka. Aku belum pernah mendengar atau menonton karyanya," terangnya kepada San Fransisco Chronicle.

Sementara juru bicara Disney, Howard Green berkata, "Tak ada satu pun dari tim kreatif The Lion King yang tahu soal Kimba atau Tezuka."

Sebagai informasi, Osamu Tezuka merupakan animator legendaris asal Jepang yang terkenal dengan karyanya seja 1950an. Dia menciptakan Jungle Emperor, Kimba the White Lion, dan juga karakter Astro Boy yang hingga kini dikenal dunia. Karena karyanya, Tezuka tak hanya dijuluki sebagai nenek moyang animator Jepang, tapi juga salah satu orang terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Negeri Sakura. Ia diakui sebagai Walt Disney of Jepang. Walau publik sekarang lebih mengenal Hayao Miyazaki sebagai animator ulung Jepang lewat karya-karyanya bersama Studio Ghibli, namun Tezuka adalah legenda pertama. Miyazaki sendiri mengakui bahwa karya-karya Tezuka sangat mempengaruhi buah karyanya.