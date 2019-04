LOS ANGELES - Warner Bros. Pictures kembali menuai sukses dari film superhero terbaru mereka. Shazam! yang baru tayang pekan lalu langsung memuncaki box office domestik dengan pendapatan USD53,5 juta.

Tak hanya sukses di domestik, Shazam! juga mendapat respons positif dari para kritikus dan penikmat film di seluruh dunia. Buktinya, film yang dibintangi Zachary Levi itu mengumpulkan total USD156 juta dari pemutaran seluruh dunia.

Keberhasilan Shazam! ini tentu saja membuat pihak Warner Bros. girang. Toby Emmerich sebagai Charmain Warner Bros. Pictures Group menyebut jika respons ini lah yang mereka harapkan.

"Kami benar-benar ingin film-film ini bisa bersinar sendiri, dengan filmmaker terbaik yang cocok dengan karakter. Kami benar-benar merasa sangat bahagia," tutur Toby Emmerich seperti dilansir New York Times, Senin (8/4/2019).

Menyusul keberhasilan Shazam!, ada Pet Sematary (2019) di posisi kedua box office. Film produksi Paramount Pictures itu mengumpulkan USD25 juta selama weekend pertama perilisannya.

Melengkapi posisi lima besar box office Amerika Utara, ada Dumbo (2019) di peringkat tiga dengan USD18,2 juta. Menyusul di belakangnya adalah Us dan Captain Marvel yang masing-masing memperoleh USD13,8 juta dan USD12,6 juta.

Berikut adalah top 10 box office Amerika edisi 5-7 April 2019 dilansir boxofficemojo:

1. Shazam! - USD53,4 juta

2. Pet Sematary (2019) - USD25 juta

3. Dumbo (2019) - USD18,2 juta

4. Us - USD13,8 juta

5. Captain Marvel - USD12,6 juta

6. The Best of Enemies - USD4,5 juta

7. Five Feet Apart - USD3,7 juta

8. Unplanned - USD3,2 juta

9. Wonder Park - USD2 juta

10. How to Train Your Dragon: The Hidden World - USD1,9 juta

