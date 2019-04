JAKARTA – Menyandang status sebagai istri dari Faisal Harris, secara otomatis pula aktris Jennifer Dunn memiliki 4 anak sambung dari pernikahan sang suami terdahulu. Kini, Jennifer Dunn pun tengah melakukan pendekatan pada keempat anak gadis Faisal Harris yakni Shania, Shakilla, Shafa dan Shabina.

Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Faisal Harris, Firman Candra. Menurut Firman, dirinya selalu menasihati Jennifer Dunn untuk menyayangi putri Faisal Harris tersebut.

“Saya juga sudah sampaikan ke Jeje kalau Shafa, Shabina, Shakilla dan Shania itu anak anda. Jadi harus disayang juga dan dia sudah mulai melakukan itu,” ujar Firman Candra saat dihubungi Okezone melalui sambungan telepon, Selasa (2/4/2019).

Wanita yang akrab disapa Jeje itu pun tengah berusaha untuk akrab dengan keempat anak gadis buah pernikahan Faisal Harris dan Sarita Abdul Mukti tersebut. Hal itu juga dia lakukan terhadap Shafa, putri ke-3 Harris yang sempat melabraknya di sebuah pusat perbelanjaan.

Menurut Firman, kini hubungan Jeje dengan anak tirinya itu berangsur membaik. “Sekarang semuanya sudah oke (hubungan Jennifer Dunn dan Shafa Harris). Sudah layaknya keluarga,” pungkas Firman Candra.

Kabar berikutnya datang dari Lucinta Luna yang tengah menghabiskan masa liburan di Moskow, Rusia. Sebuah momen tak biasa pun diunggah ulang sebuah akun gosip di Instagram.

Aksi Lucinta Luna saat berlibur pun kembali mampu membuat netizen mengelus dada. Pasalnya, penyanyi yang diisukan transgender itu mengaku sebagai Lisa BLACKPINK di hadapan warga setempat.

Saat itu, seorang wanita paruh baya menghampiri Lucinta Luna. Dengan Bahasa Rusia, wanita itu menanyakan dari mana Lucinta Luna berasal.

Tak mengaku warga Indonesia, Lucinta Luna justru mengatakan bahwa dirinya berasal dari Korea Seltan. Selain itu, dia juga menyebut namanya sebagai Lisa, personel BLACKPINK, girlband asal Negeri Ginseng.

“I’m form Korea. I’m Lisa BLACKPINK from Korea. You know BLACKPINK?,” ujar Lucinta Luna dan sembari bertanya balik.

Sejak 16 jam dibagikan, unggahan itu pun kini diramaikan dengan komentar para warganet. Sebagian besar dari mereka seakan kesal saat melihat tingkah pedangdut yang diduga memiliki nama asli Muhammad Fattah tersebut.

“Lisa blackpink hehh bikin malu gua gampar lu. Dia mau comeback jangan bikin nama lisa tercoreng gara-gara lu ya,” ujar salah seorang pengguna Instagram.

Sementara itu, tak sedikit pula warganet yang justru fokus pada orang-orang Moskow lainnya yang berada di belakang Lucinta Luna. Pasalnya, gelagat orang-orang tersebut seakan tengah menertawakan pedangdut yang sempat bersitegang dengan Helmalia Putri ini.

“Sampai orang luar negeri gibah padahal orang luar negeri itu terkenal cuek karena kesibukan masing-masing. Inilah kenapa netizen takut kalo mas Fattah dilepas ke negara sebrang terjadinya gibah tak henti mempertawakan mas Fattah,” sahut warganet lainnya.

Sementara itu, berita selanjutnya datang dari Ayu Ting Ting yang tengah menjalankan ibadah umrah tanpa ditemani keluarga. Di tengah-tengah ibadahnya itu, Ayu pun melakukan video call denga sang putri, Bilqis Khumairah Razak.

Penampilan Ayu saat itu pun tak seperti biasanya. Bukan hanya mengenakan hijab sebagai syarat melakukan ibadah, janda 1 anak itu juga menutupi bagian wajahnya dengan cadar.

Tangkapan layar video call Ayu Ting Ting dan Bilqis itu pun dibagikan oleh sang ibu, Umi Kulsum di akun Instagram pribadinya. "Kangen sama bunda keriting, Sehat-sehat ya nak," tulis ibunda Ayu Ting Ting pada akun Instagramnya.

Foto tersebut pun sontak menyita perhatian para warganet. Sebagian besar dari mereka memuji kecantikan Ayu saat berpakaian syar’i hingga menutupi hampir seluruh wajahnya.

"Tetap cantikk walau pakai cadar yaa neng @ayutingting92. Semoga seluruh doa mabrur yaa nak Aamiin," tulis diahpurnamawati31.