JAKARTA – Salah seorang sosialita, Fitri Salhuteru tampak akrab bersama Luna Maya di unggahan Insta Stories miliknya. Keduanya tampak tengah memilih cincin berlian yang dijual oleh salah satu sahabat mereka, Minggu (31/3/2019).

Dalam video berdurasi kurang dari satu menit itu, Fitri tampak duduk bersama Luna Maya. Keduanya pun menunjukkan beberapa berlian yang melingkar di jari mereka masing-masing.

Baca Juga:



Lagunya Dianggap Sindir Luna Maya, Ini Kata Bunga Citra Lestari

Asyik Joget di Klub Malam, Gaun Gisel Melorot

Fitri pun tampak menanyakan cincin mana yang disenangi oleh Luna Maya. “Jadi yang mana (cincinnya)? mau yang mana (cincinnya)?” tanya Fitri kepada mantan kekasih Ariel NOAH tersebut.

Keduanya pun tampak kompak menggerak-gerakan telapak tangan mereka seraya menunjukkan cincin mewah tersebut ke hadapan kamera. Mereka juga tampak memberi nada kalimat yang diucapkan sebelumnya.

Kemudian, wanita yang juga sahabat Nikita Mirzani itu melontarkan sebuah kalimat. “Yang mana aja, yang penting duit sendiri,” ujarnya sembari tertawa lebar.

Fitri pun lantas merayu sang pemilik berlian untuk memberikan cuma-cuma. “Kan katanya temen kalo temen kasih gratis. Teman macam apa dia, gue aja kasih kuku-kuku gratis,” ujarnya bercanda.

Sayangnya, tak sedikit warganet yang akhirnya menuding bahwa ucapan Fitri Salhuteru merupakan bentuk sindirian yang dialamatkan kepada Syahrini.

Meskipun, Fitri sendiri tak menyebut satu nama pun dalam candaannya bersama Luna Maya.

“Saya bingung sama si Fitri Salhuteru ini. Dia puya dendam apa yan sama Syahrini dan Reino? Kemarin sama Nikita Mirzani dan sama istri Haji Isham, sekarang sama si Bulan (Luna). Padahal awalnya aku kagum sama orang ini, tapi kok dia jadi kayak pansos gini?” ujar salah seorang warganet.

Kenapa jadi nyinyir ya si Luna? Sayang lo mending jangan mau dipanas-panasin, be have your self biar enggak jadi orang lain neng,” tambah yang lain.

Sementara itu, dari kubu berbeda, netizen pun tampak membela Luna Maya dan Fitri. Pasalnya, mereka tak mendengar kalimat bernada sindirian yang dilontarkan Fitri kepada Syahrini.

“Kenapa harus disangkut pautin ke Syahrini sih? Heran deh,” sahut warganet lainnya.

(aln)