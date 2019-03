JAKARTA - Putusnya kisah cinta Luna Maya dan Reino Barack, nampaknya membuat netizen kembali berharap cinta lama pemeran Suzzanna tersebut bisa kembali utuh. Bahkan nama Ariel NOAH sempat disebut-sebut merupakan lelaki yang paling pas dan pantas untuk membahagiakan wanita 35 tahun tersebut.

Pertemuan istimewa antara Kuna dan Ariel dalam momen ulang tahun aktris sekaligus penyanyi Bunga Citra Lestari, hingga kini masih ramai dibicarakan. Bahkan banyak yang menyebut bahwa keduanya akan segera kembali menjalin hubungan.

Mendengar kabar tersebut, salah satu sahabat Luna Maya, Melaney Richardo, mengaku bahwa wanita asal Denpasar tersebut merasa senang usai bertemu Ariel NOAH. Ia pun mengaku selalu berusaha untuk mendoakan sahabatnya agar segera mendapatkan pasangan yang terbaik.

"Biasa-biasa saja, happy-happy saja. Kalau gue mah asal Luna nya happy, siapapun pilihannya gue happy happy saja," ungkap Melaney Richardo saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

"Lagian kan at the end of the day kan namanya teman selalu mendoakan supaya dia mendapatkan pasangan yang terbaik siapapun orangnya itu pilihan Tuhan," sambungnya.

Soal akan kembalinya Luna kepelukan Ariel NOAH, istri dari Tyson Lync ini mengaku menyerahkan hal tersebut sepenuhnya pada sang sahabat. Apalagi kini Luna diketahui belum memiliki kekasih, dan ia juga tak menutup kemungkinan bahwa sahabatnya bisa kembali lagi dengan Ariel NOAH.

"Ya artinya kalau memang ada yang cocok kalau orang lagi jomblo mah asyik-asyik saja. Enggak lagi terikat sama satu hubungan kan bebas-bebas saja," katanya.

"Aku ikut senang saja, kalaupun enggak pacaran kan silahturahmi harus tetap berjalan. Namannya orang sudah punya sejarah lama saling mengasihi kan ya wajar saja," pungkasnya. (edh)

