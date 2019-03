JAKARTA – Perseteruan antara Salmafina Sunan dan temannya, Maulida rupanya berujung pada pelaporan polisi yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, ayah Salmafina. Tidak berhenti sampai di situ, Sunan juga mengatakan jika ia telah bertemu dengan pelaku alias Maulida.

Baca Juga: Sunan Kalijaga Laporkan Pengunggah Video Salmafina di Klub Malam

“Saya datang ke rumah, sudah dapat pelaku yang memviralkan sesuatu yang tidak baik. Terima kasih pak polisi,” tulis Sunan beberapa waktu lalu.

Atas apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, Maulida pun seakan tidak terima. Ia merasa terpojokkan, seolah ia lah pelaku sebenarnya yang menyebarkan video tak senonoh Alma, sapaan Salmafina, kepada akun gosip hingga viral.

“Assalamualaikum om selamat pagi. Kok saya jadi merasa terpojokkan ya di sini? Kesepakatan awal kan saya, @salmafinansunan dan @gabriellegozally minta maaf karena kami punya andil yang sama dalam merusak nama baik om sekeluarga," tulis Maulida.

Ia menambahkan, "Tapi kenapa jadi hanya saya satu satunya orang bersalah ya di sini?"

Selain teman Salmafina yang merasa terpojok, Hot Gosip edisi Senin (25/3/2019) juga merangkum deretan selebriti yang menikah dengan pria kaya raya seperti Syahrini, Nia Ramadhani hingga Krisdayanti.

Syahrini menikah dengan Reino Barack, seorang laki-laki keturunan Jepang yang sukses dalam dunia bisnis. Reino diketahui mengelola beberapa perusahaan besar seperti PT Global Mediacom, Ristirante de Valentini, The Cloud Lounge &Dine, Akira Back, hingga Altuttude at The Plaza yang bergerak di bidang kuliner.

Berlanjut ke Nia Ramadhani yang sukses memikat hati putra bungsu dari pengusaha Aburizal Bakrie, Anindra Ardiansyah Bakrie. Pria yang akrab disapa Ardi Bakrie itu menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Viva Media Baru dan Wakil Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk.

Last but not least, ada sosok Krisdayanti yang menikah dengan Raul Lemos pada 2011 lalu. Raul dikenal sebagai pengusaha sukses yang bergerak di bidang kontraktor. Tahun 2013, pria asal Timor Leste ini sempat mengerjakan proyek pemasangan paving di halaman kantor Perdana Menteri Timor Leste.

Hot Gosip terakhir datang dari sosok Aliando yang kembali ke layar lebar dengan membintangi film komedi bertajuk Warkop DKI Reborn. Mantan teman dekat Prilly Latuconsina ini berkesempatan untuk memerankan tokoh Dono.

Baca Juga: Jessica Iskandar Kenakan Pakaian Terbuka, Netizen: Celananya Belum Kering

Demi totalitasnya, Aliando Syarief bahkan rela mengubah wajah tampannya untuk bisa mirip dengan sosok Dono dengan tambahan gigi palsu dan rambut yang terlihat jadul. Penampilan kocak pria 22 tahun itu bisa terlihat dalam Video teaser Warkop DKI Reborn 3 dan 4 yang dirilis di Youtube. (LID)

(kem)