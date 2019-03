JAKARTA - Dewi fortuna rupanya belum berpihak pada dua konstestan Rising Star ini, yakni Alil dan Salma. Keduanya dipastikan tak dapat melanjutkan Rising Star minggu depan, pasalnya dengan jumlah presentase yang kecil, baik Salma dan Alil tidak bisa diselamatkan.

Diawali dari Salma yang hanya mampu mengumpulkan 39% lewat lagu Kiss and Make Up yang dipopulerkan Dua Lipa & Blackpink. Nyatanya, lagu itu malah membuat Salma tercecer menjadi peserta terendah.

Rossa yang menjadi salah satu expert, sadar betul mengenai kesulitan lagu ini. Dimana Salma mesti menghafalkan bahasa Inggris dan Korea yang ada dalam lirik per lirik lagu tersebut.

Meski demikian, sang pelantun Tegar ini mengapresiasi keberanian remaja 17 tahun tersebut membawakan lagu Kiss and Make Up.

“Aku sangat apresiasi kamu bawain lagu up beat begini. Sebenarnya banyak banget challenge. Karena lagu ini temponya cepat dan ada bahasa Korea juga. Kamu malam ini not you’re lucky,” papar Rossa.

Sementara untuk, Alil rupanya mendapat angka presentase yang tak mengecewakan. Sebab lewat lagu How Am I Supposed Without You dari Laura Banigan, Alil mendapatkan angka presentase 63%.

Sayangnya dengan angka itu, tak cukup membuat langkah Alil aman. Sehingga membuat Alil tersingkir dalam kompetisi tersebut.

“Karena karakter suara Alil uda masuk dikepala saya. Ada harapan pasti akan jadi seperti ini. Untuk menyanyikan lagu pop buat Alil skillnya mesti diasah lagi. Tapi didepan enak sekali, tapi keseluruhan enggak bisa begini. Kalau saya lebih setuju kamu bawain lagu kemarin,” tandas Ariel.

Usai Salma dan Alil tersingkir, praktis tujuh peserta berhasil melaju pada babak selanjutnya. Mereka adalah Mirriam Eka, Igan Andhika, Elvan Saragih, Jacqueline Caroline, R&D, Salwa Jasmine dan Logonta Tarigan.

