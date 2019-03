LOS ANGELES – Film Captain Marvel masih betah berada di puncak box office setelah 2 pekan. Sayang, keberhasilan itu tidak berbanding lurus dengan pendapatannya yang justru menurun sebesar 54,8 persen dari minggu awal penayangannya.

Situs Box Office Mojo merilis, Captain Marvel membukukan pendapatan USD69,3 juta (Rp985,9 miliar) di Amerika Utara sepanjang periode 14-16 Maret 2019. Sementara pada minggu sebelumnya, film ini menghasilkan USD153,4 juta (Rp2,1 triliun).

Meski pendapatan Captain Marvel anjlok di Amerika Utara, namun peminat superhero karya MCU (Marvel Cinematic Universe) itu masih cukup bergeliat di pasar internasional. Hal itu ditandai dengan kesuksesan film ini di pasar internasional dengan raihan USD760 juta (Rp10,8 triliun).

Melansir Variety, angka ini bahkan sukses mendobrak pencapaian sejumlah film superhero populer lainnya, seperti Ant-Man and the Wasp (USD406 juta), Wonder Woman (USD409 juta), Spider-Man 2 (USD410 juta), Deadpool 2 (USD460 juta), dan Guardians of the Galaxy: Vol 2 (USD474 juta).

Posisi kedua, ada film animasi Wonder Park dengan pendapatan mencapai USD16 juta (Rp227,7 miliar) pada minggu perdana penayangannya di Amerika Utara. Sementara itu di pasar internasional, film ini meraih debut terbaiknya di Brasil (USD1,7 juta), Indonesia (USD276.000), dan Turki (USD266.000).

Film Wonder Park berkisah tentang bocah perempuan berusia 8 tahun bernama June (Brianna Denski), yang memiliki keahlian teknik mesin dan imajinasi yang sangat tinggi. Bersama sang ibu (Jennifer Garner), ia membayangkan memiliki taman bermain yang dinamai Wonder Park.

Sementara peringkat ketiga, ada Five Feet Apart yang menghasilkan USD13,1 juta (Rp187,1 miliar). Film yang berkisah tentang pertemuan dua remaja yang bertemu di rumah sakit karena mengidap penyakit langka, cystic fibrosis.

Selain tiga film di atas, Okezone juga merangkum daftar lengkap box office Amerika Utara sepanjang 14-16 Maret 2019 berikut ini:

1. Captain Marvel USD69,3 juta

2. Wonder Park USD16 juta

3. Five Feet Apart USD13,1 juta

4. How To Train Your Dragon: The Hidden World USD9,3 juta

5. Tyler Perry's a Madea Family Funeral USD8 juta

6. No Manches Frida 2 USD3,8 juta

7. Captain State USD3,1 juta

8. The Lego Movie 2: The Second Part USD2,1 juta

9. Alita: Battle Angle USD1,9 juta

10. Green Book USD1,2 juta

