LOS ANGELES – Persaingan dua film yakni Bohemian Rhapsody dan Black Panther cukup sengit dalam jejeran kategori musik gelaran Oscar 2019.

Baca Juga: Lucinta Luna Pamer Foto Seksi, Netizen Fokus ke Bayangan Aneh di Meja

Pada perhelatan acara yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, California, Amerika pada Senin (25/2/2019) WIB, film yang mengangkat soal biografi grupband Queen, Bohemian Rhapsody sukses menyabet dua gelar kategori musik.

Best Sound Editing dimenangkan oleh John Warhurst and Nina Hartstone serta Best Sound Mixing diraih oleh Paul Massey, Tim Cavagin and John Casali. Keduanya adalah orang-orang di balik layar Bohemian Rhapsody.

The Oscar for Best Sound Editing goes to Bohemian Rhapsody. #oscars pic.twitter.com/MbFHbAqppJ— The Academy (@TheAcademy) February 25, 2019

Sementara itu, persaingan Bohemian Rhapsody dan Black Panther masih terus berlangsung pada kategori lainnya seperti Best Picture dan Best Actor.

Namun terlepas dari persaingan tersebut, Bohemian Rhapsody juga sukses meraih penghargaan lain dalam kategori Film Editing yang diraih oleh John Ottman.

Dalam pidato kemenangannya, ia kemudian mengutip dari kata-kata ayah Freddie Mercury yang mengatakan, “Pemikiran yang baik, perkataan yang baik, tindakan yang terpuji.”

Ajang Piala Oscar masih terus berlangsung hingga saat ini untuk memberikan penghargaan kepada insan perfilman dunia yang dibagi ke dalam 24 nominasi.

Baca Juga: Free Solo Raih Documentary Feature di Oscar 2019, Regina King jadi Best Supporting Actress

Sebelumnya, Oscar juga telah memberikan sejumlah penghargaan diantaranya kepada film Black Panther (Best Costume, Best Production Design), Vice (Makeup And Hairstyling), Green Book (Actor in A Supporting Role), juga Roma (Foreign Language Film, Cinematography).

(LID)