LOS ANGELES – Black Panther baru saja menyabet penghargaan pertama dalam Oscar 2019 yang diselenggarakan di Dolby Theatre, Los Angeles, California, Amerika pada Senin (25/2/2019) WIB.

Melissa McCarthy dan Brian Tyree Henry yang didapuk sebagai presenter untuk membacakan nominasi Best Costume, mengumumkan jika desainer Ruth Carter berhak atas piala Oscar 2019 sebagai bentuk apresiasi dalam karyanya di film Black Panther.

