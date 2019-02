JAKARTA - Para peserta Rising Star Indonesia kini bersiap untuk menampilkan yang terbaik di babak Play Off. Dalam babak Final Duel Senin (18/2/2019), enam orang peserta dipastikan melenggang ke babak Play Off pekan depan.

Peserta pertama yang dinyatakan lolos adalah Salma Faradhila yang berhasil mengalahkan Inggid Wakano. Dalam penampilannya melawan Inggid, Salma membawakan lagu berjudul I Don't Wanna Be You Anymore dan memperoleh presentase 83 persen.

Baca Juga:



Lepas Hijab, Yuk Intip Penampilan Salmafina Sunan Terkini

Mengintip Gaya Kompak Angel Lelga dan sang Putri

Penampilan Salma mampu membuat para expert terkagum-kagum. Bahkan, Maia Estianty yang menggantikan Ariel di kursi expert pun memberikan standing applouse untuk peserta berusia 17 tahun itu.

Peserta berikutnya yang lolos dalam babak ini adalah Logonta Tarigan. Pria berdarah Batak itu menang telak atas Suci Sitorus.

Dalam penampilan di babak Final Duel, Logonta membawakan lagu I'm Not The Only One dan memperoleh 84 persen. Para expert pun dibuat terkesan akan penampilan pria 23 tahun ini.

Kemudian, peserta lainnya yang melenggang ke babak Play Off adalah Angelin Victoria yang baru berusa 15 tahun. Di malam ini, Angeline unggul atas Ellan Palestine.

Meskipun mampu mengalahkan Ellan dengan presentase 62 persen, namun penampilan Angeline saat Blank Space tak luput dari catatan para expert. Keempat expert seakan setuju bahwa gadis asal Surabaya ini belum menampilkan yang terbaik.

Nasib baik pun malam ini menghampiri Mirriam Eka yang berduel dengan Agnes Indah. Mirriam berhasil mengalahkan Agnes dengan perolehan presentase sebesar 75 persen.

Di babak Final Duel, peserta asal Yogyakarta ini membawakan lagu Ratu Sejagad. Meskipun berhasil mengalahkan Agnes Indah, wanita yang akrab disapa Maria ini dinilai kurang maksimal oleh para expert.

Setelah Mirriam Eka, peserta selanjutnya yang melangkah ke babak Play Off adalah Ayu Gurnita. Gadis 16 tahun ini menang tipis atas rivalnya malam ini, Reza Darmawangsa.

Membawakan lagu milik Sherina Munaf berjudul Cinta Pertama dan Terakhir, Ayu mendapatkan presentase sebesar 56 persen. Sementara itu, rivalnya kalah 2 persen dari perolehan peserta asal Bandung itu.

Peserta terakhir yang berhasil lolos malam hari ini ialah duet R&D. Penyanyi duet asal Nusa Tenggara Timur ini berhasil mengalahkan rocker Krishna Mukti.

Penampilan R&D yang dinilai belum maksimal ini memperoleh angka 71 persen. Meski unggul atas Krishna, namun duo R&D mendapat beberapa catatan dari para expert.

Berikut, 6 peserta Rising Star Indonesia yang berhasil melaju ke babak Play Off

1. Salma Faradhila - Klaten

2. Logonta Tarigan - Medan

3. Angeline Victoria - Surabaya

4. Mirriam Eka - Yogyakarta

5. Ayu Gurnita - Bandung

6. R&D - Kupang

(aln)