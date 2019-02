JAKARTA – GTV kembali menayangkan The Voice Indonesia episode Kamis (7/2/2019). Baru kontestan pertama, suasana kompetisi hingga tangis sudah ditunjukkan di babak Knock Out kali ini.

Armand Maulana menjadi sosok yang bertanggung jawab dalam membuat suasana haru di segmen awal The Voice Indonesia episode semalam. Armand menduelkan Anis dan Virza yang merupakan sahabat baik dari timnya.

“Pas lagi coaching, mereka (Virza & Anis) tiba-tiba saling tatap gitu, seperti enggak rela terpisahkan,” kata Armand.

“Iya, karena kita berdua dari awal dekat banget. Virza itu seperti adik aku, jadi saat kita duel rasanya ada yang berat karena salah satu dari kita harus pisah,” sambung Anis.

Meskipun berat harus bersaing dengan satu sama lain, namun dua wanita ini memberikan penampilan terbaiknya yang mampu membuat juri memberikan pujian. Virza misalnya, yang hadir membawakan lagu sendu milik Adele berjudul Don’t You Remember. Coach Vidi Aldiano dan Nino menganggap jika gadis 16 tahun ini menampilkan sesuatu yang khas dan tidak mengikuti sosok Adele.

“Untuk wanita dengan usia belia seperti kamu, memahami lagu ini sangat sulit, bahkan dengan pengalaman cintanya. Mungkin karena ini, kamu terlihat beda banget dari Adele, walaupun lagu galau, tapi asyik aja kelihatannya,” kata Nino.

Sama halnya dengan Virza, Anis yang menyanyikan lagu Aime Duffy berjudul Well Well Well disebut tampil bak macan oleh Anggun. “Pembawaan kamu roar banget ya, kayak macan. Gahar, power, tapi tetap cantik. Aku suka banget,” puji Anggun.

Sayang, Armand Maulana hanya bisa memilih satu di antara dua anak didiknya. Dengan berat hati, vokalis band Gigi ini menjatuhkan pilihannya kepada Virza.

Kejutan hadir dimana Titi DJ secara tiba-tiba menekan tombol ‘steal’ disusul dengan tim VidiNino. “Saya sangat bangga pada kalian berdua, kalian punya modal. So please, Anis jadilah kamu bersama tim aku,” pinta Titi.

Pada akhirnya Anis memutuskan untuk bergabung dengan tim Titi.

