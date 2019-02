JAKARTA – The Voice Indonesia semakin menunjukkan kompetisi sengit di antara kontestannya. Penilaian bukan hanya tentang kemampuan bernyanyi, tapi juga aksi panggung yang menjadi nilai tambah untuk tiap peserta.

Aksi panggung yang memukau ditunjukkan dua kontestan dari tim Anggun, yakni Derry yang menyanyikan lagu milik Bruno Mars berjudul Locked Out Heaven dan Pardo membawakan lagu hits Robbie Williams, Feel.

Dua kontestan ini rupanya membuat Vidi Aldiano dan Nino ‘RAN’ pusing dengan cara bernyanyi dan penampilan yang tanpa celah. “Aduh, kita kasih kritiknya gimana ya? Coba ibu Titi tolong lihat kesalahan mereka,” ujar Nino dalam tayangan The Voice Indonesia, Kamis 97/2/2019) di GTV.

Sekarang giliran Derry dengan lagu Locked Out Of Heaven – Bruno Mars! #TheVoiceGTV15 pic.twitter.com/ULiYoCBjcD— THE VOICE INDONESIA GTV (@TheVoiceGTV) February 7, 2019