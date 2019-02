JAKARTA – 12 Peserta Rising Star Indonesia yang hadir dalam Live Duel episode Senin (4/2/2019) malam, telah menunjukkan usaha maksimal mereka untuk memukau juri voting. Sayang, hanya 6 orang yang bisa lolos ke babak selanjutnya.

Baca juga: Buat Juri Sedikit Kecewa, Agnes Indah Tetap Lolos Live Duel Rising Star Indonesia

Duel antara para peserta Rising Star memang terjadi cukup sengit tadi malam. Berbagai drama disuguhkan oleh para peserta, mulai dari usaha keras mereka mengalahkan pesaingnya hingga hasil tipis antar kontestan.

Kesuksesan besar diraih oleh Salma Faradhila yang mendapatkan voting terbesar tadi malam, yaitu sebanyak 91 persen. Ia menang telak dari pesaingnya, Ratih Pradnyaswari yang hanya mampu mengumpulkan 38 persen.

Ratih Pradnyaswari dan Salma faradhila sudah siap memberikan penampilan terbaiknya di #LiveDuel3!! Siapa yang akan mendapat vote tertinggi untuk bisa lolos ke Final Live Duel?

.

Yuk Vote mereka sekarang!!#AdvanExpertRSI#RisingStarIndonesia#RisingStarIndonesiaRCTI#RCTIOfficial pic.twitter.com/JbHgHf1Gao— Rising Star INA (@RisingStar_INA) February 4, 2019

Menyanyikan lagu Wrecking Ball, Salma mendapat vote pertama dari Yovie Widianto, Rossa, Judika dan terakhir Ariel. Gadis 17 tahun itu mendapat banyak pujian dari empat juri.

“Kunci penampilan adalah ketika kamu bisa meyakinkan penonton di bagian awal dan di akhir kamu menyuguhkan penampilan yang spektakuler. Itu akan diingat orang, dan kamu sudah melakukannya,” kata Rossa.

Menyambung finalis lain yang lolos, ada nama Inggid Wakano yang meraih 81 persen dan Alison Voice dengan nilai 83 persen. Dua peserta ini juga memukau para juri.

Inggid Wakano dan Yoga Yeristri sudah siap memberikan penampilan terbaiknya di #LiveDuel3!! Siapa yang akan mendapat vote tertinggi untuk bisa lolos ke Final Live Duel??

.

Yuk Vote mereka sekarang!!

.#AdvanExpertRSI#RisingStarIndonesia#RisingStarIndonesiaRCTI#RCTIOfficial pic.twitter.com/IhENR1bTCp— Rising Star INA (@RisingStar_INA) February 4, 2019

Inggid misalnya, ia membawakan kembali lagu How Do I Live di depan Ariel ‘Noah’. Dengan sedikit perasaan gugup, wanita asal Kupang ini sukses menyanyikan lagu itu dengan baik.

Tiga finalis terakhir yang berhasil ada di jejeran voting 79 persen adalah Yayang Caesaer, Bagus Wicaksono dan Agnes Indah.

Yayang Caesar menang tipis dengan berselisih dua persen dari lawan duetnya, D’Bamboo. Lagu Meghan Trainor berjudul All About That Bass menyelamatkannya.

“Cara menyanyi kamu itu tanpa beban, sehingga juri disini juga sangat menikmati penampilan kamu,” kata Yovie.

Hayo siapa yang sudah menunggu #LiveDuel dari D'bamboo dan Yayang caesar!! Siapakah yang berhasil lolos ke Final Live Duel??

.

Jangan lupa Check In dan Vote Kontestan favorit kalian ya!

.#LiveDuel3#AdvanExpertRSI#RisingStarIndonesia#RisingStarIndonesiaRCTI#RCTIOfficial pic.twitter.com/Vk5sMhomSX— Rising Star INA (@RisingStar_INA) February 4, 2019

Selain Yayang, peserta lain yang juga mendapat nilai serupa dan lolos ke babak selanjutnya adalah Bagus Wicaksono. Lewat lagu lawas berjudul Nothing’s Gonna Change My Love For You, Bagus sukses mengalahkan pesaingnya, Atifah Anggraeini.

Walaupun Atifah gagal, tapi dua juri yaitu Yovie Widianto dan Judika mengapresiasi usaha gadis 18 tahun itu membawakan lagu Make You Feel My Love.

“Saya tahu lagu ini cukup sulit untuk dibawakan, tapi kamu bisa menyanyikannya dengan baik. Bagi saya ini luar biasa, tapi ke depannya kamu juga harus melihat seperti apa gaya penyanyi ini membawakan lagu tersebut,” jelas Yovie.

Sebagai penutup, ada penampilan Athifah Anggraeni yang akan berduel dengan Bagus Wicaksono. Siapa yang akan berhasil lolos kebabak Final Live Duel?

.

Ayo Check In agar kamu bisa Vote kontestan favorit kalian!

.#Live Duel3#AdvanExpertRSI#RisingStarIndonesia#RCTIOfficial pic.twitter.com/iBSaVv2m5e— Rising Star INA (@RisingStar_INA) February 4, 2019

“Saya juga setuju sama mas Yovie, ada hal yang kurang maksimal dalam lagu yang kamu nyanyikan,” imbuh Judika.

Ada pula Agnes Indah yang menang dari pesaingnya, Andika Irwan yang hanya mampu meraih 48 persen lewat lagu Ada Band berjudul Setengah Hati. Sayang, walaupun lolos dengan lagu Sway yang dibawakan, Agnes dinilai mengecewakan Judika sebagai salah satu juri.

“Kamu tampil pertama, secara keseluruhan udah oke banget. Tapi saxophone yang kamu bawakan itu sedikit sekali kamu mainkan. Jadi alat musik yang kamu bawakan itu terkesan seperti pajangan,” kata Judika.

Baca Juga: Richard Kyle Dirampok, Jessica Iskandar Menangis Seharian di Spanyol

Dari hasil penampilan 12 peserta Rising Star, berikut adalah enam nama yang lolos ke babak selanjutnya dirangkum oleh Okezone:

1. Salma Faradhila

2. Inggid Wakano

3. Alison Voice

4. Yayang Caesaer

5. Bagus Wicaksono

6. Agnes Indah

(LID)