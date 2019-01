JAKARTA - Live Duel Rising Star Indonesia yang digelar Selasa (29/1/2019) malam, berlanjut ke pertarungan Yohana Tarigan dan Igan Andhika. Menang adu tos-tosan koin, Yohana memilih tampil lebih dulu.

Membawakan lagu 'Always Remember Us This Way' milik Lady Gaga, Yohana tampil penuh percaya diri. Para expert bahkan tak butuh pikir panjang untuk memberikan tambahan dukungan suara bagi gadis 19 tahun.

"Kamu powerful banget, lagunya cocok, kamu menikmati. Aku suka banget penampilan kayak gini," kata Judika, expert Rising Star Indonesia.

Meski tampil kedua, Igan Andhika tak kalah memukau. Lewat lagu You Are The Reason, kontestan asal Bogor sukses membuat Rossa selaku expert Rising Star Indonesia merinding berkat penjiwaannya.

Terbukti, Igan berhasil mengumpulkan dukungan suara lebih banyak dari Yohana dan berhak lolos ke Final Duel Rising Star Indonesia. Remaja 17 tahun mendapatkan 85 persen suara, unggul atas gadis asal Jakarta yang hanya meraup dukungan sebesar 73 persen.

"Dia (Igan) lebih bisa memberikan nyawanya buat lagu ini. Pesannya bisa lebih sampai lewat kamu," tutur Ariel selaku expert Rising Star Indonesia.

