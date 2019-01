JAKARTA - Rising Star Indonesia 2019 memasuki babak Live Duel. Senin malam ini (28/1/2019), lima pasangan duel beradu menentukan nasib mereka di kompetisi.

Disiarkan langsung dari MNC Studios, Jakarta, babak Live Duel Rising Star Indonesia dibuka dengan penampilan pasangan duel Shelby Aditya dan Achmad Ma'mun (Umey). Lewat hasil tos-tosan koin, Shelby jadi yang lebih dulu tampil.

Membawakan lagu Penipu Hati milik Tata Janeeta, Shelby sukses mengumpulkan 51 persen suara.

Meski suara yang didapat tergolong tinggi, aksi panggung dara asal Bandung dianggap kurang maksimal oleh para expert. Mereka bahkan sama sekali tidak memberikan tambahan suara bagi sang mahasiswi.

"Masih banyak fals, terus lagunya enggak kerasa sampai ke aku," ujar Judika selaku salah satu expert Rising Star Indonesia.

Penilaian para expert terbukti tidak salah. Penampilan Shelby tertutup lewat aksi panggung Umey yang tampil setelahnya.

Membawakan lagu Say You Won't Let Go milik James Arthur, Umey berhasil melewati capaian suara Shelby. Unggul jauh, pria yang berstatus karyawan swasta asal Bandung mengumpulkan 82 persen suara. Penampilan Umey bahkan turut mendapat dukungan suara dari semua expert Rising Star Indonesia.

"Nyanyinya bagusan minggu ini, lebih beragam skill," kata expert Rising Star Indonesia lainnya, Rossa.

(edh)