LOS ANGELES - Aktor Jake Gyllenhaal mengungkapkan alasannya bergabung dengan waralaba Spider-Man dalam film Spider-Man: Far From Home. Dalam sekuel Spider-Man : Homecoming tersebut, dirinya dipercaya memerankan karakter Quentin Beck, alias Mysterio.

Dalam Sundance Film Festival belum lama ini, dirinya duduk melakukan wawancara dan mengatakan bahwa karakter Quentin Beck adalah karakter yag hebat. Mysterio menjadi salah satu sosok kuat dalam dunia Spider-Man.

“Saya selalu digerakkan oleh karakter dan hal itu selalu sesuai dengan keinginan saya. Hal itu juga apa yang saya sukai dan kejujuran saya sendiri. Saya senang orang-orang sangat antusias terhadap karakter yang saya mainkan,” tuturnya seperti dilansir Screenrant.

Sosok Quentin Beck sendiri memang menjadi perbicangan di kalangan warganet setelah kemunculan pertamanya sebagai sosok penjahat di trailer perdana Spider-Man: Far From Home. Film yang dibintangi Tom Holland tersebut memang sangat dinanti para pecinta film Marvel. Bahkan trailer perdananya berhasil mencetak rekor sebagai trailer Sony Pictures yang paling banyak ditonton.

Selain Mysterio, Spider-Man: Far From Home juga akan memasukkan beberapa penjahat lainnya. Rumor mengatakan bahwa karakter penjahat utama seperti Vulture (terakhir muncul di Spider-Man: Homecoming) dan Molten Man bersama dengan Elementals lainnya akan muncul dalam Spider-Man: Far From Home.

Spider-Man: Far From Home akan memulai aksinya di box office setelah Avengers: Endgame yang tayang pada bulan April 2019. Di film itu, kita akan melihat Peter Parker melakukan perjalanannya ke Eropa. Dalam trailer yang diungkap, Peter akan berhadapan melawan penjahat Spider-Man klasik Mysterio. Versi terbaru Mysterio ini berpotensi jauh lebih kuat daripada Mysterio sebelumnya.

