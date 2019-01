LOS ANGELES - Film Black Panther semakin mantap melaju ke Oscar dengan prestasi mentereng. Film yang dibintangi Chadwick Boseman ini baru saja meraih penghargaan di ajang Screen Actors Guild (SAG) Awards yang digelar pada Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu malam (27/1/2019).

Black Panther dinobatkan sebagai Ensemble Cast in a Movie oleh para aktor di SAG Awards. Film superhero milik Marvel itu sukses mengalahkan para rival yang juga akan mereka temui di Best Picture Oscar, seperti A Star Is Born, BlacKkKlansman, dan Bohemian Rhapsody.

Mewakili para aktor lainnya, Chadwick Boseman pun naik ke atas panggung untuk menerima dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang mereka raih. Sang aktor pun mengambil lagu To be Young, Gifted, and Black milik Nina Simone sebagai referensi dalam pidato kemenangannya.

"Kami tahu kalau kita punya hal yang istimewa, pasti bisa menciptakan dunia dan menunjukkan dunia yang ingin kita lihat," ujar Chadwick yang disambut tepuk tangan meriah para pengunjung seperti dikutip dari Huffington Post, pada Senin (28/1/2019).

Sementara itu untuk kategori aktor terbaik diraih oleh Rami Malek yang berperan apik sebagai Freddie Mercury dalam film Bohemian Rhapsody. Glenn Close menambah deretan penghargaan aktris terbaik setelah berperan dalam The Wife.

Emily Blunt menjadi yang terbaik dalam kategori pemeran pendukung wanita terbaik dalam SAG Awards tahun ini. Ia berhasil mengalahkan Emma Stone dan Rachel Weisz yang tampil memukau lewat film The Favourite.

Sementara itu di kategori pemeran pendukung pria terbaik, Mahersala Ali tak terkalahkan. Mahersala sukses membawa pulang satu piala berkat penampilannya di Green Book.

Black Panther juga mengejutkan publik dengan masuk sebagai salah satu nominee dalam Best Picture Oscar tahun ini. Secara keseluruhan, film ini masuk dalam enam kategori pada Oscar yang bakal digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 25 Februari 2019.

