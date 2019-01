LOS ANGELES – Black Panther berhasil menjadi film superhero pertama yang masuk dalam nominasi Best Picture ajang penghargaan tahunan Piala Oscar. Diproduksi oleh Marvel Studios, Black Panther menjadi salah satu nominee dalam kategori Best Picture Oscar 2019.

Baca Juga: Unggah Pose Seksi, Netizen Sebut Bunga Citra Lestari 'Macan'

Hebatnya lagi, Black Panther tak hanya masuk dalam satu nominasi saja. Film yang disutradari oleh Ryan Coogler ini juga masuk dalam 6 nominasi lainnya, yaitu Best Costume Design, Production Design, Sound Editing, Sound Mixing, Original Score dan Original Song.

Black Panther menjadi salah satu film tersukses di tahun 2018. Hal ini dapat dibuktikan dari penghasilan Black Panther yang mencapai USD1,3 miliar dari penayangan di seluruh dunia. Film ini juga mendapat pujian karena menyajikan unsur budaya dan tema afrotourism.

Pencapaian Black Panther karena berhasil masuk nominasi Best Picture Oscar tahun ini patut mendapat apresiasi. Pasalnya, walaupun film-film superhero adaptasi komik selalu mendominasi box office, tapi tak ada satupun yang pernah sampai dinominasikan di Best Picture Oscar.

10 tahun lalu, film arahan Christopher Nolan, The Dark Knight sejatinya digadang-gadang akan mampu memecahkan rekor tersebut. Namun apa daya, The Dark Knight tetap tak masuk dalam nominasi Best Picture Oscar kala itu.

Oscar 2019 akan dihelat pada Minggu, 24 Februari 2019 malam waktu setempat atau Senin, 25 Februari 2019 pagi WIB di Dolby Theatre, Los Angeles, California. Kevin Hart sempat ditunjuk sebagai host Oscar 2019, sebelum akhirnya mundur karena terlilit kontroversi.

Baca Juga: Daftar Lengkap Nominasi Oscar 2019

Di sisi lain, sutradara Coogler telah mempersiapkan sekuel Black Panther, meskipun Marvel sendiri belum menjadwalkan penggarapan film tersebut. Film pertama Black Panther dibintangi oleh Chadwick Boseman sebagai T'Challa alias Black Panther. Pemain lainnya yang terlibat antara lain Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Sterling K. Brown, Angela Bassett, Forest Whitaker dan Florence Kasumba.

(LID)