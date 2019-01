LOS ANGELES - Roma dan The Favourite menjadi dua film yang menempati urutan teratas dalam nominasi Piala Oscar 2019. Hal tersebut seperti yang dilansir laman Hollywood Reporter pada Rabu (23/1/2019).

Masing-masing film ini masuk dalam 10 nominasi Oscar 2019 yang diumumkan pada Selasa, 22 Januari 2019 pagi waktu setempat. Sehingga dipastikan keduanya akan saling bersaing ketat.

Berkuasanya Roma dan The Favourite dalam nominasi Oscar tahun ini menunjukkan bahwa Academy of Motion Picture Art and Sciences (AMPAS) benar-benar berusaha untuk merangkul lebih banyak insan perfilman internasional. Hal ini memberikan warna lain pada gelaran Oscar ke-91.

Roma merupakan karya Alfonso Cuaron yang fokus mengenai sebuah keluarga kelas menengah di Mexico City sekitar tahun 1960-an. Sementara untuk film The Favourite yang disutradarai oleh Yorgos Lanthimos mengulik tentang intrik dalam istana Inggris pada abad ke-18 pada masa Ratu Anne.

Sementara itu, menyusul di posisi ke-2 dengan nominasi terbanyak adalah A Star is Born dengan 8 nominasi. Film Lady Gaga ini berbagi tempat dengan Vice yang juga dinominasikan di 8 kategori.

Lebih lanjut, untuk film yang bertema superhero, Black Panther juga masuk nominasi. Yang menarik, Black Panther menjadi film bertema superhero pertama yang dinominasikan di kategori utama, yakni Best Picture.

Bohemian Rhapsody, sebuah film biopik musikal tentang Freddie Mercury dan band rock Queen, juga tak ketinggalan masuk dalam nominasi Best Picture. Film ini menceritakan fakta-fakta mengenai Freddie Mercury. Sayangnya, dalam proses pembuatan sang sutradara Bryan Singer dipecat di tengah jalan.

Oscar 2019 akan dihelat pada Minggu, 24 Februari 2019 malam waktu setempat atau Senin, 25 Februari 2019 pagi WIB di Dolby Theatre, Los Angeles, California. Kevin Hart sempat ditunjuk sebagai host Oscar 2019, sebelum akhirnya mundur karena terlilit kontroversi.

(LID)