LOS ANGELES - Trailer Spider-Man: Far From Home berhasil mencetak rekor. Trailer tersebut menjadi film Sony Pictures selaku distributor yang paling banyak ditonton dalam 24 jam pertama sepanjang sejarah.

Melansir Screenrant, trailer yang resmi diluncurkan pada 15 Januari ini sudah ditonton 130 juta kali di Youtube. Far from Home sendiri mengalahkan rekor sekuelnya, trailer Spider-Man: Homecoming (2017), yang ditonton 116 juta orang.

Trailer pertama Far from Home memuat kemunculan Sandman, Molten Man, dan Hydro Man. Tiga villain itu tergabung dalam kelompok The Elementals. Selain itu, fans bisa melihat aksi Jake Gyllenhaal sebagai sosok Quentin Beck.

Hal itu menjadikannya sosok yang paling dibicarakan di sosial media. Nick Fury juga muncul pada trailer itu. Dia meminta Parker untuk bergabung dengan Mysterio demi melawan The Elementals dan juga Happy Hogan yang terlihat menggoda Bibi Parker.

Tidak mengejutkan memang antusiasme publik akan trailer Far From Home. Mengingat sekuel sebelumnya, Homecoming adalah salah satu film MCU dengan pendapatan tertinggi dengan penghasilan USD880,2 juta atau lebih dari Rp12 triliun di seluruh dunia pada tahun 2017.

Peter Parker mungkin sudah lenyap dalam film Avengers: Infinity War 2018, namun popularitasnya yang besar mampu membangkitkan rasa penasaran penggemar film Marvel untuk menonton Far From Home nanti. Bahkan banyak spekulasi dari penggemar tentang detail-detail penting Avenger: Endgame pada trailer Far From Home tersebut.

Ini menjadi pertanda baik bagi prospek box office Far From Home, karena antusiasme film hanya akan meningkat ketika kampanye promosi semakin populer. Film yang akan dirilis pada minggu keempat bulan Juli ini akan bersaing dengan Toy Story 4 dan The Lion King.

Menghadapi persaingan pada awal penayangannya di box office, Far From Home kemungkinan akan menjadi hit Marvel besar lainnya. Terutama jika trailer terus meningkatkan rasa penasaran bagi para penonton bioskop.

