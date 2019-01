JAKARTA - Waode Hasriani dan Yohana Tarigan memastikan tempatnya di babak Live Duel Rising Star Indonesia Season 3. Pasalnya pada penampilan di babak Live Audition pada Selasa (14/1/2019), kedua peserta ini mampu mengangkat layar interaktif raksasa.

Sebagaimana diketahui, Waode yang membawakan lagu dari Lea Michele dengan tajuk Run To You berhasil mengumpulkan presentase angka 85%. Sedangkan untuk penampilan Yohana Tarigan dengan membawakan lagu Killing Me Softly dari Roberta Flack mampu mengumpulkan angka 86 %.

Waode menjadi peserta pertama yang lolos pada babak audisi malam ini. Penampilan apiknya sukses membius para expert.

“Selamat, kamu masuk babak berikutnya. Aku pikir kamu persiapannya sudah siap banget. Aku suka pas reff, suaranya sampe. Secara suara, kamu enggak terlalu banyak masalah, keren,” ujar Judika dari meja expert panggung Rising Star Indonesia.

Sementara untuk Yohana, semua expert dibuat terpukau dengan suara powernya. Terlebih lagu Killing Me Softly diubah olehnya sehingga memunculkan warna yang baru. Itu pun diberikan pujian oleh Yovie Widianto.

“Yohana kamu luar biasa, saya terpukau banget. Kamu nyanyi luar biasa, kamu nyanyi yang paling siap. Saya punya harapan yang besar sama kamu,” tutup Yovie.

Sebagai informasi, untuk para peserta yang berhasil lolos, nantinya akan tampil di babak babak Live Duel.

Penasaran siapa yang akan menjadi pemenang dalam Rising Star Indonesia season 3? Saksikan terus Rising Star setiap Senin dan Selasa pukul 21.30 WIB hanya di RCTI.

