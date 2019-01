LOS ANGELES – Aquaman telah sukses di pasar global. Per 14 Januari 2019, film ini telah sukses meraih pendapatan lebih dari USD1 miliar atau setara dengan Rp14 triliun.

Mengutip ComicBook, Selasa (15/01/19), Aquaman telah resmi menjadi film milik DC Extended Universe dengan pendapatan terbesar dan melampaui penghasilan Batman: The Dark Knight Rises yang rilis pada tahun 2012. Atas pencapaiannya ini, pemeran Aquaman, Jason Momoa berterima kasih kepada semua orang.

“Tidak ada yang bisa mencapai puncak tanpa orang-orang yang mencintai mereka. Kesuksesanku adalah berkat fansku. Kepada semua yang terlibat dalam pembuatan film ini. Zack yang memilihku, James yang menciptakan dunia indah ini," tulis Momoa di akun Instagramnya.

Ucapan senada datang dari sang sutradara, James Wan. Sang sutradara merasa bangga karena Aquaman yang sebelumnya disepelekan kini bisa membalikkan prediksi orang-orang itu.

THANK YOU from the bottom of my heart to everyone who has supported this underdog. For making this non-mainstream character (and yes — with leading POC individuals in front and behind the camera!) connect on such a huge global scale. In the words of Aquaman himself, “MAHALO” 🙏 — James Wan (@creepypuppet) January 13, 2019