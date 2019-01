JAKARTA – Aktor sekaligus desainer kenamaan Robby Tumewu mengembuskan napas terakhirnya Senin (14/1/2019) pukul 00.05. Meninggalnya Robby Tumewu membuat para sahabat, kerabat, dan penggemar ikut merasakan duka, salah satunya Becky Tumewu.

Memiliki nama marga yang sama, yaitu Tumewu, Becky merasakan kedekatan yang lebih dari sekadar sahabat pada mendiang Robby Tumewu. Perempuan yang berprofesi sebagai presenter, penyanyi, dan penyiar ini menceritakan pada netizen kalau dia dan Robby belum jelas saudara atau bukan. Namun, dia menganggap semua orang bersaudara, semua orang Indonesia, apalagi nama marganya sama, Tumewu.

“Banyak yang tanya masih saudara ya sama Robby Tumewu, sebenarnya sih Robby dan saya juga masih belum jelas saudara enggak ya kita, tapi sudahlah kalau kata orang Manado: Torang samua basudara, torang samua orang Indonesia toh, apalagi sama torang pe fam: Tumewu,” tulis Becky Tumewu lewat unggahannya di Instagram yang Okezone kutip, Senin (14/1/2019).

Becky juga menceritakan kisah singkat perjuangan Robby melawan penyakitnya hingga mengembuskan napas hari ini. Tapi, baginya sudah tidak perlu diceritakan lagi penyakit Robby karena kini dia sudah bebas dari semua rasa sakit.

“Robby sakit sudah lama, sudah tidak usah diceritain lagi bagian sakitnya, dia telah pergi tadi dini hari, pukul 00.05, semua derita dan sakit penyakit sudah diangkat dari Robby,” imbuhnya.

Sebagai orang yang memiliki hubungan pertemanan cukup dekat dengan Robby, Becky juga punya kenangan yang indah bersama almarhum. Becky bahkan mengaku tidak akan pernah melupakan kebaikan, senyum, dan tawa Robby.

“Saya tidak pernah akan lupa dengan kebaikan Robby, senyum, dan tawa yang selalu beliau bagikan pada orang di sekitarnya, komentar-komentar, dan cerita yang membuat kita semua tertawa, suasana selalu seru dan cerita saat ada Robby syuting panjang pun tidak terasa,” tambahnya.

Tidak hanya sosok teman yang baik dan periang, Robby pun ternyata sempat menjadi seorang fasilitator di ranah fesyen. Sosok Robby bagi Becky adalah desainer yang totalitas dan komunikatif.

“Robby juga sempat menjadi fasilitator di Talkinc. Beliau adalah fasilitator kelas total look, yang keren banget, sangat komunikatif, dan selalu bawa contoh baju dan bahan, totalitasnya luar biasa, dalam menjalani multi profesinya,” ujar Becky Tumewu.

“Sekarang Robby sudah pergi, semua tinggal kenangan, tapi Bi, you’ll always be in my heart, you’ll always be in so many people’s hearts. Selamat jalan sayang, Rest In Peace, Rest In Love, Until we meet again, someday (14/1/2019). #RIP #RobbyTumewu. Btw this picture was taken in 2013, I love this pic because Robby looked good and fresh. And I want to remember him this way,” tandas Becky Tumewu.

