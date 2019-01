JAKARTA – Nama Agnez Mo kembali menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah sukses menembus nominasi iHeartRadio Music Awards 2019. Agnez tercatat masuk dalam kategori Social Star Award.

Dalam kategori itu, Agnez akan bersaing dengan deretan musisi lain, seperti Bhad Bhabie, Dylan Minnette, Joji, Lel Pons, Loren Gray, Mason Ramsey, Queen Naija, Tana Mongeau, dan Trixie Mattel.

Untuk bisa memenangkan kategori itu, Agnez pun meminta bantuan para penggemarnya untuk memberikan vote. Lewat unggahan di Instagram, dukungan pun mengalir tak hanya dari teman namun juga rekan selebriti lainnya.

“JUST GOT THIS AMAZING NEWS! IHeartRadio Awards 2019!! And guess who just got nominated! Vote vote vote. (Mendapatkan kabar luar biasa ini! iHeartRadio Awards 2019!! Coba tebak siapa yang masuk nominasi! Vote vote vote," ujar Agnez lewat unggahannya di Instagram, pada Kamis (10/1/2019).

Sementara di Twitter, masuknya Agnez Mo sebagai nominator iHeart Radio Awards 2019 membuatnya menjadi trending topic. Nyatanya tak sedikit orang yang mencantumkan tagar #AgnezMo sebagai bentuk dukungan mereka bagi pelantun Coke Bottle tersebut.

Ajang iHeartRadio Music Awards 2019 akan berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 14 Maret 2019. Selain Agnez Mo, nama Cardi B menjadi salah satu yang paling banyak diperbincangkan. Pasalnya, rapper 26 tahun asal New York itu tercatat berhasil menembus 13 kategori.

Prestasi tersebut tak lepas dari kesuksesan Cardi B berkolaborasi sepanjang 2018. Kolaborasinya dengan Maroon 5, Bruno Mars, dan Bad Bunny bahkan sukses bertengger di puncak chart Billboard Hot 100 selama beberapa minggu.*

