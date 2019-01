JAKARTA – Masuk episode kedua, Rising Star Indonesia masih menunjukkan bakat bernyanyi yang dimiliki oleh kontestan. Dari 12 kontestan yang hadir dalam Live Audition episode Selasa (8/1/2019), 10 diantaranya berhasil lolos ke babak selanjutnya.

Ariel ‘Noah’, Rossa, Yovie Widianto hingga Judika pun bersorak karena lolosnya kontestan kali ini jauh lebih banyak dari episode perdananya. Hal itu mengingat saat live audition episode sebelumnya, hanya ada 5 peserta yang lolos.

10 nama kontestan yang lolos adalaj Parto Fransiskus, Fadilah Khalda, Igan Andhika, Ellan Palestina, Salwa Jasmine, Reza Darmawangsa, Indah Aqila, Yenny Christianti, Dewa Krisna, dan Shelby.

Beberapa dari mereka pun memberikan kejutan sepanjang episode kedua Rising Star Indonesia. Parto misalnya, membawakan tembang Michael Buble berjudul Feeling Good, ia meraih 91 % persentase voting hari ini.

Bukan hanya para expert yang terpukau, namun netizen di media sosial juga memberikan apresiasi mereka untuk lelaki berusia 15 tahun ini.

“Suaranya juara banget, ini mah the next rising star,” tulis netizen dalam official instagram Rising Star Indonesia.

“Tadi penampilannya benar-benar berkelas, masih 15 tahun namun punya bakat yang luar biasa,” sahut yang lain.

Selain itu, ada pula Shelby yang memberanikan diri membawakan lagu Korea yang terbilang sulit. Ddu Du Ddu Du milik BLACKPINK dibawakan secara sukses oleh Shelby dan mampu meraih 73 % voting.

Yovie Widianto pun memberikan pujian untuk Shelby, bahwa sulit untuk menyanyikan lirik yang padat seperti lagu milik BLACKPINK ini.

“Ini lagu hampir tiap hari saya dengar, jadi saya tahu enaknya dimana, musiknya seperti apa. Saya tunggu momentum dan pada detik akhir kamu bisa menunjukkannya," kata Yovie.

"Bagi saya, lagu ini cukup sulit untuk dinyanyikan secara akurat tapi kamu cukup sukses membawakannya,” sambungnya.

