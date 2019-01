LOS ANGELES - Kesuksesan film Aquaman memang bisa menjadikan film tersebut meraih nominasi ataupun penghargaan di ajang bergengsi. Namun, hal itu berbeda dengan penghargaan Oscar tahun ini, yang menyatakan bahwa Aquaman tidak masuk dalam nominasi untuk Visual Efek Terbaik.

Rupanya hal tersebut memicu kemarahan sang sutradara Aquaman, James Wan. Melalui laman facebook, Wan menyindir juri Oscar dengan mengunggah karya proyeknya dan membagikannya kepada Kelvin Mcllwain, supervisor visual effects-nya (VFX).

"Kelvin, kamu dan departemenmu adalah pahlawan tanpa tanda jasa dari film ini," tulis Wan seperti dikutip dari AceShowbiz.

"Fakta bahwa rekan-rekan VFX-mu di Akademi Awards tidak mengakui atau menghargai kontribusi yang kita semua kerjakan pada film ini dan bioskop adalah hal yang memalukan," sambungnya.

Kelvin pun menyetujui ucapan sang sutradara dengan menjawab, "Aku bersamamu James. Sangat mengejutkan bagi semua orang bahwa kita tidak berada dalam 10 besar film terakhir yang akan ditampilkan di Akademi."

James Wan pun mencoba menjelaskan kepada penggemar betapa detailnya efek kecil dan sangat penting untuk film Aquaman. Ia juga berbagi artikel di Twitter tentang bagaimana ia dan timnya fokus untuk mendapatkan citra yang dihasilkan komputer untuk rambut Jason Momoa saat adegan di bawah laut.

"Ini adalah wawasan kecil yang hebat tentang komponen ONE VFX (yang ada banyak). Rambut panjang dan janggut Momoa sangat menyebalkan, tapi akhirnya itu menjadi isyarat visual yang penting untuk membantu menjual tampilan bawah air," tulisnya seperti dilansir dari akun Twitternya @creepypuppet.

Seperti diketahui, para anggota Academy's Visual Effects Branch Executive Committee baru-baru ini meluncurkan daftar singkat nominasi untuk Visual Efek Terbaik. Aquaman pun masuk kategori 20 besar Bersama film lainnya yaitu First Man, Avengers: Infinity War, Black Panther dan Ant-Man and the Wasp. Namun, setelah di kerucutkan, Aquaman tidak masuk dalam nominasi tersebut.

Daftar resmi nominasi Oscar sendiri akan diumumkan pada 22 Januari. Sementara itu, upacara penghargaan akan dilaksanakan pada 24 Februari 2019.

(aln)