JAKARTA – Tasya Kamila diketahui tengah mengandung anak pertamanya bersama Randi Bachtiar. Perempuan mantan artis cilik ini sayangnya harus menerima kenyataan kalau suaminya harus kembali menjalankan tugas.

Ya, Tasya dan Randi terpaksa harus menjalani hubungan jarak jauh atau dikenal Long Distance Relationship (LDR), karena Randi bertugas di off shore. Sebagai seorang perempuan dan calon ibu yang baru pertama kali mengandung, Tasya merasa sedih. Dia mengungkapkan dan mengekspresikan kesedihannya lewat sebuah unggahan video.

Sebuah akun fans yang mengagumi pasangan muda tersebut membagikan momen kesedihan Tasya, yang justru terlihat menggemaskan, karena ekspresi Tasya yang menangis mirip anak kecil. Terlebih Tasya mengawali videonya dengan jerit tangis dan wajah cemberut.

“Yahhhhh,” jerit Tasya dengan nada menangis. Tasya mengarahkan kamera ponsel kea rah wajah Randi yang ada di belakangnya. Mendengar istrinya yang tengah hamil itu teriak, Randi terkejut dan wajahnya kebingungan.

“Kenapa ya?” tanya Randi kebingungan.

“Hehehe, bentar lagi kamu mau off shore. Aku sedih,” jawab Tasya.

Sesaat mendengar istrinya merasa sedih karena akan ditinggal olehnya bekerja dengan jarak cukup jauh, Randi pun langsung menghampiri Tasya yang sedang merebahkan diri membelakanginya. Randi tersenyum, Tasya pun langsung tertawa manja melihat suaminya menghampiri.

“Jauh dari kamu huuu huhuhuuu, mbeee,” ujar Tasya Kamila saat Randi datang mendekapnya dari belakang.

Randi Bachtiar mendekatkan wajahnya ke leher Tasya. Dia memeluk istrinya dari belakang yang dari awal membelakanginya dan tidur menyamping. Randi tersenyum sambil mencium pipi Tasya dengan lembut.

“Nangis ya?” Tanya Randi.

Video yang dibagikan belum lama itu pun diberi caption cukup sedih. Bertuliskan “@randibachtiar is going back to work in 2 days .” Artinya, Randi Bachtiar akan segera kembali bekerja dua hari lagi.

Ditinggal bekerja dan harus menjalani hubungan jarak jauh di saat hamil, membuat Tasya dijuluki bumil (ibu hamil) pejuang LDR. Video cukup singkat dibagikan akun @tasyadanrandi tersebut sudah ditonton oleh lebih dari 204 ribu netizen.

(aln)