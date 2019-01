Bongkar Tas Raffi Ahmad & Nagita Slavina, Zaskia Sungkar Temukan Ini

TOKYO – Zaskia Sungkar dan Irwansyah ikut dalam rombongan Raffi Ahmad dan Baim Wong berlibur ke Jepang bersama. Pasangan suami dan istri yang terkenal akan kereligiusannya ini mengabadikan setiap momen liburan dalam rekaman video alias vlog.

Dalam edisi liburan bersama teman-teman artisnya, Zaskia Sungkar menampilkan vlog yang tidak sekadar rekaman berlibur dan kegiatan saja, tetapi dia berani membongkar isi tas dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Baim Wong, dan Paula Verhoeven. Zaskia menyampaikan niatnya itu pada penonton vlog saluran YouTube The Sungkars Family sambil berbisik-bisik, karena hampir seluruh penumpang pesawat sedang terlelap.

“Rencananya nanti pengen bongkar tas Gigi, Paula, Raffi, dan Baim. Nanti kita lihat apa aja yang mereka bawa kalau traveling, cash berapa banyak, kalau cewek kan ribet ya bawa make up, sama kita lihat mereka bawa make up apa aja,” papar Zaskia Sungkar yang Okezone kutip dari saluran YouTube The Sungkars Family, Kamis (3/1/2019).

Baca juga: Tanpa Buah Hati, Zaskia Sungkar dan Irwansyah Tetap Bersyukur

Masih berada di udara dalam pesawat, istri Irwansyah ini juga memberitahu penggemarnya khususnya para hijabers, dia akan memberikan tips traveling membawa satu koper untuk perempuan berhijab. Terlebih saat mengunjungi destinasi yang bersuhu dingin, tentu pakaian yang dibawa juga lebih banyak.

Baca juga: Naomi Zaskia, Wanita yang Dikabarkan Dekat dengan Sule

“Aku mau kasih tips khusus yang berhijab, bawanya pasti lebih banyak, pasti butuh banyak bawa coat, jadi gimana sih bawa satu koper aja tapi bisa tetap stylish. Nah ini ada tipsnya nanti, insya Allah temen-temen bisa intip semua,” imbuh Zaskia.

Setibanya di Tokyo, Jepang, Zaskia langsung menghampiri Raffi Ahmad. Dia langsung meminta izin untuk membuka weist bag Raffi Ahmad yang berwarna hitam, sedang dikenakan oleh ayah satu anak tersebut.

“Buka tasnya Raffi dulu, kita lihat duitnya ada berapa. Dompetnya oke asli karena ada capnya,” ungkap Zaskia yang diakhiri dengan tawa.

“Satu miliar, ini Rp700 juta, jadi kalau berbisnis ketemu sama orang negeri,” Raffi bercanda mempraktikkan gerakan pamer cincin mewahnya, yang langsung disambut tawa teman-teman artis lain.

Beralih ke Nagita Slavina, Zaskia juga membongkar isi tas ibu dari Rafathar tersebut. Zaskia menebak harga dompet Gigi lebih mahal daripada harga tasnya.

“Banyak banget isinya Ya Allah. Ini dompet. Dompet sama tas kayaknya mahalan dompetnya nih,” ucap Zaskia Sungkar sambil berusaha membuka dompet warna merah muda milik Nagita Slavina.

“Waw,” jawab Nagita Slavina yang diakhiri dengan tawa.

(sus)