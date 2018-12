Vila Milik Keluarga Atiqah Hasiholan Hancur Diterjang Tsunami Selat Sunda

JAKARTA – Keganasan tsunami yang terjadi di Selat Sunda rupanya turut menerjang vila milik keluarga Atiqah Hasiholan yang berada di Sambolo, Anyer, Banten.

Hal itu terlihat pada unggahan Rio Dewanto di Instagram yang mengecek langsung lokasi vila miliknya. Pada video yang berdurasi satu menit itu tampak bangunan porak poranda beserta barang di dalamnya. Vila yang terlihat seperti rumah-rumah berjejer itu berbahan dasar kayu, tepat berada di pesisir pantai.

Melalui captionnya, pun Rio mengabarkan keadaan villa pasca tsunami pada 23 Desember 2018. “Keadaan di sana masih sangat menghawatirkan. Ada beberapa daerah yang listriknya padam, ombak nya pun juga cukup besar. Tapi bala bantuan dari banyak pihak sudah terlihat sangat cepat seperti TNI, POLRI, BASARNAS dan lain-lainnya,” tulis Rio, Selasa 25 Desember 2018.

Beberapa netizen pun mengonfirmasi jika lokasi yang dikunjungi oleh Rio adalah benar Sambolo. Bahkan beberapa diantaranya pun menyebut jika mereka pernah menginap di vila milik keluarga Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan tersebut.

“Bang, ini di Sambolo ya? Kondisinya hancur semua?,” tulis salah satu netizen yang kemudian diiyakan oleh bintang film Filosofi Kopi tersebut. “Iya bro,” jawab Rio.

“Ini tempat kita pernah nginep kan ya September kemarin? @muhammadhusen_13,” tulis netizen.

Sebelum tsunami menerjang wilayah Banten dan sekitarnya, keluarga Rio Dewanto pun sempat mengunjungi vila milik mereka yang diberi nama “Sambolo Gate H” . seperti yang terlihat pada unggahan Rio di bulan September 2017 silam, Rio dan sang putri, Salma Jihane Putri Dewanto tampak asyik duduk di sebuah ayunan.

Di caption tersebut, Rio pun menegaskan jika vila yang ditempati oleh mereka adalah milik sang putri yang akrab disapa Sal ini. “Short getaway di vilanya Salma @sambolo_gate_h #Sal,” tulis Rio.

Bukan hanya Rio yang menyebut jika vila di Sambolo itu adalah milik sang putri, di akhir tahun 2016 silam pun, Atiqah Hasiholan juga pernah mempromosikan vila milik keluarga. “Hey, udah ada rencana liburan tahun baru sama keluarga atau teman? Kalau belum coba deh vila kami di Sambolo, Carita. we have 2 villas available (10 persons capacity each). Happy Holidays!” tulis Atiqah pada 26 Desember 2016.

