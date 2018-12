LONDON – Maia Estianty bersama tiga orang putra dan dua orang kekasih putranya tampak sedang berlibur di Inggris. Lewat akun Instagram pribadi mereka, kebersamaan ketika berlibur dibagikan pada netizen sekaligus pengikut.

Potret kebahagiaan liburan di London juga turut dibagikan oleh Alyssa Daguise, pacar dari Ahmad Al Ghazali atau yang sering dipanggil Al. Ada beberapa foto yang Alyssa bagikan pada netizen lewat Instagramnya. Tapi, dari banyak foto yang diunggah perempuan berambut pendek tersebut, ada satu foto yang paling menyita perhatian.

Ya, foto tersebut adalah yang menunjukkan Alyssa Daguise sedang mencium pipi Al di pinggir jalan sebuah kawasan di London. Berlatarkan barisan mobil yang sedang macet, lampu-lampu hias kecil kota, dan arsitektur bangunan yang klasik, Alyssa menjatuhkan ciumannya tanpa ragu, ditinjau Okezone dari akun @alyssadaguise, Senin (17/12/2018).

Sementara itu, Al yang didekap dan dicium Alyssa tampak tidak menolak. Anak pertama dari Maia Estianty dan Ahmad Dhani ini membalas dengan memeluk gemas kekasihnya itu. Tampak Al memejamkan matanya dan tersenyum sambil kedua tangannya meraih tubuh Alyssa.

Romansa kisah cinta masa-masa remaja ini diabadikan dalam sebuah foto yang diberi caption sangat manis oleh Alyssa. Perempuan ini mengatakan kenangan bersama Al adalah hal yang selalu dia sukai untuk dilakukan.

“Making new memories with you will always be my favorite thing to do. Mon petit Coeur,” tulis Alyssa Daguise.

Melihat manisnya kisah asmara yang sedang dijalani oleh Al dan Alyssa ini sontak membuat warganet iri dan histeris dibuatnya. Tampak pada foto yang baru dibagikan beberapa jam lalu tersebut, sudah ada sekira 33 ribu lebih netizen yang menyukanya dan ratusan komentar pun meramaikan unggahan foto Alyssa.

“Ampun deh sweet amat kalian couple cute,” tulis @keysha_grandee.

“Nih Justin Bieber Jakarta, yah,” tuls @fitry503, yang menyamakan manisnya kisah cinta Al dengan Justin Bieber.

(ady)