JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan suami istri Tasya Kamila dan Randi Bachtiar. Mantan penyanyi cilik tersebut dikabarkan telah mengandung buah cinta hasil pernikahannya pada 5 Agustus 2018 lalu.

Hal tersebut pun diketahui lewat unggahan Tasya Kamila melalui akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, terdapat beberapa cuplikan keduanya melakukan lamaran, pernikahan, hingga bulan madu. Bahkan terdapat pula momen mengharukan saat Tasya memberikan hasil testpack nya kepada sang suami.

Tak hanya itu, kehamilan pelantun Anak Gembala ini nampaknya sudah cukup lama terjadi. Pasalnya dalam unggahan video tersebut, janin bayi yang ada dalam kandungan wanita 26 tahun tersebut sudah nampak terlihat.

"Dear Little One, kami ingin kamu tau bahwa kamu tumbuh dari hangatnya cinta. Jauh sebelum kami bisa menggenggammu, kami telah mencintaimu. Jauh sebelum kami bisa mendidikmu, kamu telah mengajarkan kami tentang keagungan Allah SWT," ungkap Tasya Kamila dan Randi Bachtiar pada video tersebut.

"Tiap detik yang kita lalui bersama, selalu tercurah rasa syukur, stay strong and healthy. Dear little one, to more beautiful moments spent together, lets enjoy our journey," sambungnya.

Video tersebut hingga saat ini telah disukai oleh 170 ribu orang lebih. Bahkan kolom komentar Tasya Kamila pun diketahui telah dipenuhi ucapan selamat dari ribuan orang, diantaranya Rossa, Audy Item, Audrey Tapiheru, hingga Leony Vitria.

(sus)