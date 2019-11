JAKARTA - Ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia akan segera memulai kembali perjalanannya. Pada musim ketiga ini, Rising Star sudah memulai menggelar audisi di berbagai kota besar di Indonesia.

Ghaitsa Kenang sebagai salah satu jebolan Rising Star turut hadir di audisi kota Jakarta. Ghaitsa pun tak sungkan memberikan tips kepada ratusan peserta audisi.

“Tadi sempat sharing tips-tipsnya karena kan dulu juga pernah ngalamin hal yang sama. Ya sharing sedikit lah. Teman-teman tadi tuh kayak nanya bagaimana sih ngatasin nervous, gimana cara menghipnotis juri,” ujar Ghaitsa saat ditemui di MNC Studios, Jakarta Barat, Senin (29/10/2018).

Ghaitsa sendiri meminta agar para peserta percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Ajang pencarian bakat sekelas Rising Star pasti membutuhkan penampilan terbaik bahkan sejak babak audisi.

“Sesuai dengan kemampuan kamu aja walau harus ada beberapa part yang dikasih drama-drama gitu. Kebetulan aku dulu main instumen gitar jadi lebih enak aja sih main musiknya,” katanya.

Pada audisi tadi, Ghaitsa juga sempat tampil menghibur para peserta di ruang tunggu. Ia membawakan lagu Don’t Look Back In Anger milik Oasis dan berduet dengan seorang peserta membawakan lagu The Beatles, Come Together.

