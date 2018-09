View this post on Instagram

Assalamualaikum Wr.Wb ... Saya dan Rasti menghaturkan Terimakasih yang sebesar besar nya kepada keluarga, sahabat dan seluruh tamu undangan yang telah berkenan datang dan mendoakan di acara Mitoni 7 Bulanan Rasti .. Tak lupa kami berdua juga mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu acara kami ini : @sistawedding @sistadecoration @sistaweddingorganizer @story_machine @storymachine_photography @hastriadi_ragil @tumpengmini @mutouch_indonesia @formulaoralcare @souvenirbayi_myheartgift @ayamgulingsarmento ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜ ... .... ..... #arierasti #arieandika #ardinarasti #husbandandwife #couplesgoals #pregnant #pregnancy #7bulanan #mitoni