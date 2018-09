SEOUL – Serial Let Me Introduce Her sukses menutup masa tayangnya dengan cukup manis, pada 29 September 2018. Pada episode pamungkasnya, Nielsen Korea mencatat rating nasional drama itu mencapai 12,7 persen. Sementara rating real-time menyentuh angka 15,6 persen.

Rating dua digit itu sebenarnya diraih drama arahan Park Gyung Ryeol ini pada episode yang tayang pada 15 September 2018. Kala itu, Let Me Introduce Her meraih rating sebesar 12 persen dan terendah 7 persen. Padahal, ketika drama ini memulai debutnya pada 14 Juli 2018, ratingnya hanya sekitar 4,4 persen.

Penulis skenario Park Un Hee memberikan akhir bahagia untuk drama tersebut. Ji Eun Han (Nam Sang Mi), Han Kang Woo (Kim Jae Won), Kang Chan Ki (Jo Hyun Jae), dan Jung Soo Jin (Han Eun Jung) akhirnya bisa menghapus kepahitan dari hidup mereka seiring berlalunya waktu. Kemudian Han memutuskan untuk melamar Ji di tengah ladang bunga.

Penonton tampaknya terkesan dengan akting Nam Sang Mi yang sukses melakonkan karakter Nam Sang Mi selama 2 bulan terakhir. Ji menjalani kehidupan yang sulit dan kerap menyembunyikan rasa sakitnya dari orang-orang di sekitarnya.

Sayang, akhir yang manis itu harus tergores skandal plagiarisme. Mengutip Soompi, DK E&M, rumah produksi asal Jepang, mengklaim plot Let Me Introduce Her serupa dengan karya mereka. Terkait hal tersebut, akhirnya SBS buka suara.

Dalam keterangan resminya, SBS selaku stasiun TV yang menayangkan drama itu menyebut klaim DK E&M tersebut tak berdasar. “Let Me Introduce Her berkisah tentang seorang perempuan yang ingin hidup tenang dengan putrinya, setelah mengalami KDRT. Dia kemudian melakukan operasi plastik untuk menemukan ponsel berisi bukti kekerasan yang dilakukan sang suami, namun malah kehilangan ingatannya,” ungkap stasiun TV tersebut dalam keterangannya.

“Klaim DK E&M yang mengatakan Let Me Introduce Her menjiplak drama Beautiful Person (versi Jepang) adalah tuduhan tak berdasar. Kami tak perlu menanggapinya dengan serius. Penulis skenario Park Un Hee mengetahui reputasi Noshima Shinji (penulis skenario asal Jepang), tapi dia belum pernah menonton drama itu,” ungkap SBS.

Stasiun TV itu menambahkan, “Setelah isu plagiarisme itu keluar, akhirnya staf produksi melihat persamaannya. Kami menemukan bahwa kesamaan kedua drama itu terletak pada tema operasi plastik yang digunakan di dalamnya. Kedua drama itu berbeda satu sama lain.”

SBS sangat menyayangkan DK E&M bersikap gegabah dengan melontarkan klaim tersebut dan membuat nama penulis skenario Park Un Hee buruk. Dalam penutup keterangannya, SBS mengindikasikan staf produksi dan penulis Park berencana untuk mengambil langkah hukum.

