Gigi Hadid dan Bradley Cooper Terlihat Gandengan Tangan di London, Pacaran?

JAKARTA - Gigi Hadid dan Bradley Cooper tak lagi malu menunjukkan kemesraan mereka di depan publik. Keduanya bahkan terlihat berpegangan tangan saat berada di London.

Melansir dari PageSix, Hadid dan Cooper terlihat berjalan-jalan santai di jalanan kota pada hari Kamis, (25/1/2024) waktu setempat, setelah terbang bersama dari New York City dua hari sebelumnya. Sambil menunggu di sudut jalan, model 28 tahun itu melingkarkan lengannya di pinggang Cooper saat mereka asyik mengobrol.

Meskipun sempat melontarkan tatapan tajam kepada paparazzi, pasangan itu tampak tertawa saat mereka melanjutkan berjalan-jalan. Mantan kekasih Zayn Malik itu tampak anggun dalam balutan celana panjang berwarna cokelat, jaket bomber kulit berwarna coklat, dan sepatu pantofel hitam. Dia melengkapi busana kasualnya dengan dompet hitam kecil, kacamata hitam, dan anting emas.

Sementara aktor 49 tahun itu tampil dengan jas hitam, celana kargo, sepatu kets, dan syal hitam. Dia melengkapi penampilannya dengan kacamata hitam dan beanie kotak-kotak biru.

Gigi Hadid dan Bradley Cooper terlihat gandengan tangan di London (Foto: Instagram/gigihadid)





Meskipun beberapa kali kepergok sedang makan malam, momen ini menjadi yang pertama kalinya pasangan ini tampil berdua di depan publik. Bahkan kemunculan mereka seolah menjadi jawaban atas rumor hubungan asmara yang belakangan beredar.

Belum diketahui secara pasti apakah Hadid dan Cooper berada di Inggris untuk urusan bisnis atau liburan. Akan tetapi, mereka terlihat membawa koper mereka melalui bandara bersama-sama pada hari Selasa.