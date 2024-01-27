Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gigi Hadid dan Bradley Cooper Terlihat Gandengan Tangan di London, Pacaran?

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |09:35 WIB
Gigi Hadid dan Bradley Cooper Terlihat Gandengan Tangan di London, Pacaran?
Gigi Hadid dan Bradley Cooper terlihat gandengan tangan di London (Foto: W Magazine/Instagram/gigihadid)
A
A
A

JAKARTA - Gigi Hadid dan Bradley Cooper tak lagi malu menunjukkan kemesraan mereka di depan publik. Keduanya bahkan terlihat berpegangan tangan saat berada di London.

Melansir dari PageSix, Hadid dan Cooper terlihat berjalan-jalan santai di jalanan kota pada hari Kamis, (25/1/2024) waktu setempat, setelah terbang bersama dari New York City dua hari sebelumnya. Sambil menunggu di sudut jalan, model 28 tahun itu melingkarkan lengannya di pinggang Cooper saat mereka asyik mengobrol.

Meskipun sempat melontarkan tatapan tajam kepada paparazzi, pasangan itu tampak tertawa saat mereka melanjutkan berjalan-jalan. Mantan kekasih Zayn Malik itu tampak anggun dalam balutan celana panjang berwarna cokelat, jaket bomber kulit berwarna coklat, dan sepatu pantofel hitam. Dia melengkapi busana kasualnya dengan dompet hitam kecil, kacamata hitam, dan anting emas.

Sementara aktor 49 tahun itu tampil dengan jas hitam, celana kargo, sepatu kets, dan syal hitam. Dia melengkapi penampilannya dengan kacamata hitam dan  beanie kotak-kotak biru.

Gigi Hadid

Gigi Hadid dan Bradley Cooper terlihat gandengan tangan di London (Foto: Instagram/gigihadid)


Meskipun beberapa kali kepergok sedang makan malam, momen ini menjadi yang pertama kalinya pasangan ini tampil berdua di depan publik. Bahkan kemunculan mereka seolah menjadi jawaban atas rumor hubungan asmara yang belakangan beredar.

Belum diketahui secara pasti apakah Hadid dan Cooper berada di Inggris untuk urusan bisnis atau liburan. Akan tetapi, mereka terlihat membawa koper mereka melalui bandara bersama-sama pada hari Selasa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158742/gigi_hadid-ohXu_large.jpg
Segera Dinikahi Bradley Cooper, Gigi Hadid: Aku Beruntung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/33/3008776/dimabuk-cinta-bradley-cooper-dan-gigi-hadid-ciuman-di-konser-taylor-swift-WKg87JOhsi.jpg
Dimabuk Cinta, Bradley Cooper dan Gigi Hadid Ciuman di Konser Taylor Swift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/33/3008266/bradley-cooper-dan-gigi-hadid-pamer-ciuman-panas-di-konser-taylor-swift-4yIQ66P7kG.jpg
Bradley Cooper dan Gigi Hadid Pamer Ciuman Panas di Konser Taylor Swift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/33/2976971/gigi-hadid-dan-bradley-cooper-pamer-kemesraan-saat-sarapan-bareng-nJmEGiXHU8.jpg
Gigi Hadid dan Bradley Cooper Pamer Kemesraan saat Sarapan Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/33/2927277/gigi-hadid-marah-besar-ketika-rakyat-palestina-dianggap-teroris-oleh-israel-pSOEof9jcH.jpg
Gigi Hadid Marah Besar ketika Rakyat Palestina Dianggap Teroris oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/33/2927112/israel-anggap-rakyat-palestina-teroris-gigi-hadid-emosi-XzoOTpvKTR.jpg
Israel Anggap Rakyat Palestina Teroris, Gigi Hadid Emosi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement