HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bradley Cooper Ternyata Kenal dengan Gigi Hadid karena Sang Mantan

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |12:00 WIB
Bradley Cooper Ternyata Kenal dengan Gigi Hadid karena Sang Mantan
Bradley Cooper ternyata kenal Gigi Hadid karena sang mantan. (Foto: Instagram)
A
A
A

LOS ANGELES - Gigi Hadid dan Bradley Cooper belakangan menjadi sorotan publik. Pasalnya, usai kepergok makan malam bersama beberapa waktu lalu, keduanya terlihat kembali ke New York City dengan mobil yang sama pada 8 Oktober lalu setelah tampaknya berangkat untuk liburan singkat.

Banyak yang mempertanyakan bagaimana awal mula perkenalan pasangan yang terpaut usia 20 tahun ini. Dilansir dari PageSix, Gigi Hadid dan Bradley Cooper dikabarkan cocok setelah diperkenalkan oleh mantan kekasih sang aktor, Irina Shayk.

Hanya satu minggu berselang usai rumor percintaan keduanya menyeruak, sumber terdekat mengungkapkan kepada The Messenger bagaimana pasangan itu pertama kali berkenalan.

“Gigi diperkenalkan ke Bradley melalui Irina dan teman-teman mereka di industri ini,” kata sumber tersebut dikutip pada Kamis (12/8/2023).

Dua pertemuan keduanya yang memunculkan rumor asmara itu ternyata bukan menjadi yang pertama kali. Mantan kekasih Zayn Malik itu sudah cukup lama mengenal Bradley, termasuk berteman dengan Irina Shayk kala dipertemukan dalam berbagai kesempatan.

“Gigi dan Irina sudah dekat selama bertahun-tahun saat bekerja bersama, dan Gigi dan Bradley pernah jalan-jalan sebelumnya, tapi selalu bersahabat dalam lingkungan sosial.” sambungnya.

Meskipun tak diletahui secara pasti kapan persahabatan Cooper dan Hadid berubah menjadi hubungan spesial, sumber terdekat mengatakan bahwa pasangan tersebut baru-baru ini terikat karena putri mereka ketika Bradley mengajaknya kencan.

Halaman:
1 2
