JAKARTA – Boy band SMASH akhirnya kembali berkumpul dan beraksi bersama di atas panggung. Boy band yang sempat meledak di awal tahun 2011-an ini bereuni di ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2018.

Rafael, Rangga, Bisma, Dicky, Reza, dan Ilham membawakan lagu hits mereka, I Heart You. Lagu tersebut sontak membawa para penonton terbawa ke memori lama.

Para personel pun masih membawakan lagu tersebut dengan semangat. Tak lupa, gerakan tari ala boyband dipertontonkan layaknya dulu kala.

“Selamat malam semuanya setelah empat tahun kita vakum, akhirnya kita kembali lagi karena musik,” kata Rafael menyapa para penonton.

Setelah bernyanyi, keenam anggota SMASH pun membacakan nama pemenang untuk kategori Karya Produksi Elektronika Terbaik. Penghargaan tersebut jatuh kepada Dipha Barus dan Monica Karina untuk lagu Money Honey (Count Me In).

Ucapan terima kasih pun terlontar dari Dipha saat menerima piala. Keduanya bersyukur karena karyanya bisa diterima oleh masyarakat luas.

“Terima kasih ami telah memberi kami kesempatan. Sorry ya gue nervous banget. Thank you banget buat semua yang udah mendukung, maju terus musik Indonesia," kata Dipha.

Anugerah Musik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan nama AMI Award kembali dihelat di Ecovention Ancol, Jakarta Utara pada Rabu (26/9/2018). 48 kategori siap diadu untuk menentukan karya mana yang pantas untuk mendapatkan penghargaan tahunan tersebut.

