NEW DELHI - Meski sudah tak lagi menjadi sepasang kekasih, tapi Salman Khan dan Katrina Kaif diketahui masih memiliki hubungan dekat. Keduanya masih sering terlihat bersama-sama, termasuk soal rencana untuk ke Abu Dhabi bersama.

Baca Juga: Hot Gosip: Cinta Laura Tampil Tanpa Bra hingga Ketiak Pamela Safitri

Salman dan Katrina diketahui akan ke Abu Dhabi bersama dalam waktu dekat. Tapi, kepergiaan mereka ke Timur Tengah tersebut bukan guna liburan, apalagi berkencan, melainkan untuk keperluan syuting film.

Seperti yang diketahui, Salman dan Katrina kini terlibat dalam satu film lagi, yakni Bharat. Katrina masuk menggantikan Priyanka Chopra yang mundur sebagai pemeran utama karena pertunangannya dengan Nick Jonas.

All set for Abu Dhabi , next destination Team @Bharat_TheFilm ... pic.twitter.com/6oIH2JZeDU— ali abbas zafar (@aliabbaszafar) September 23, 2018