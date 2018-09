LOS ANGELES - Jelang masa pensiunnya sebagai Captain America, aktor Chris Evans dikabarkan akan membintangi serial TV, Defending Jacob. Melansir Variety, Selasa (26/9/2018), serial itu diadaptasi dari novel populer berjudul serupa karya William Landay yang dirilis pada 2012.

Kisahnya, berfokus pada seorang ayah yang membela sang putra akibat tuduhan membunuh. Ini merupakan serial televisi perdana Evans setelah vakum dari layar kaca selama 18 tahun. Dia terakhir kali bermain dalam mini seri Opposite Sex, pada tahun 2000.

Serial Defending Jacob akan disutradarai oleh Morten Tyldum dengan Mark Bomback sebagai penulis skenario. Sementara itu, Paramount Television dan Anonymous Content bertindak sebagai rumah produksi.

Belum diketahui kapan serial ini akan memulai produksinya namun yang pasti, Defending Jacob akan tayang di Apple. Selain serial tersebut, Evans juga dijadwalkan memulai produksi film The Devil All The Time pada Februari 2019. Film arahan sutradara Antonio Campos itu, kembali mempertemukannya dengan rekannya di Avengers, Tom Holland.

Tak hanya kedua aktor itu, The Devil All The Time juga akan dibintangi oleh Robert Pattinson (Twilight Saga), Mia Wasikowska (The Kids Are All Right), dan Tracy Letts (Lady Bird). Aktor Jake Gyllenhaal juga dikabarkan turut berpartisipasi dalam film itu. Sayangnya, belum diketahui karakter apa yang akan diperankan aktor Prisoners tersebut dalam film itu.

Film tersebut bersetting di Knockemstiff, Ohio, Amerika Serikat, sekitar tahun ‘60-an. Film ini akan membawa penonton pada kondisi di mana kejahatan dan kebaikan menjadi sesuatu yang abu-abu.

Sementara itu, Evans memastikan pensiun menjadi Captain America setelah 7 tahun memerankannya sekitar Maret silam. Dalam wawancaranya dengan New York Times kala itu, Evans mengatakan, dia tak berniat untuk kembali terlibat dalam film-film Marvel. "Aku ingin turun dari kereta itu sebelum mereka menendangku,” kata Evans.

Marvel memang menggandeng Evans untuk memerankan karakter Steve Rogers a.k.a Captain America untuk enam film. Namun karena Avengers: Infinity War dibagi menjadi dua film, maka Evans bermain dalam tujuh proyek.

(SIS)