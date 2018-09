SEOUL – Drama The Smile Has Left Your Eyes yang diremake dari drama Jepang pada tahun 2002 ini, telah merilis poster baru Seo In Guk dan Seo Eun Soo. Seo Eun Soo akan muncul sebagai perempuan bernama Baek Seung Ah yang tidak merasakan kebebasan pada dirinya dengan tersangka pembunuhan Kim Moo Young.

Drama ini juga merilis Kim Moo Young dan Baek Seung Ah yang saling bertemu di tempat pembuatan bir. Matanya terpaku kepadanya ketika dia menatapnya, seolah-olah dia telah terpikat ke dalam perangkapnya. Baek Seung Ah tampak terlihat gugup sambil berdiri di depannya. Dia seperti gelisah dengan situasi ini dan memperlihatkan wajah polos padanya.

Ini menjadi adegan pertama mereka, dimana kedua aktor ini saling bekerja sama dan ketika Baek Seung Ah mengunjungi Kim Moo Young di tempat kerjanya. Karena harus berlakon dengan penuh emosional dan bertentangan, Seo In Guk dan Seo Eun Soo mendengarkan arahan sutradara dan berlatih dengan rinci untuk menyempurnakan adegan ini.

Seorang sumber dari drama ini mengatakan, “Ini adalah adegan penting dimana Seo Eun Soo, yang terpilih sebagai target Seo In Guk, tidak berdaya tertarik padanya. Ini juga menandakan awal penyimpangannya. Mohon nantikan hubungan antara Seo In Guk, yang tidak percaya pada cinta, serta Seo Eun Soo, yang mengira dia adalah cintanya, dan efek dari hubungan ini,” tuturnya yang dilansir dari Soompi.

The Smile Has Left Your Eyes bercerita mengenai sebuah misteri melodrama tentang seorang "monster" yang berbahaya, memiliki jiwa suka akan kebebasan yang bernama Kim Moo Young diperankan oleh Seo In Guk. Kim Moo Young diduga melakukan pembunuhan.

Adapula seorang wanita bernama Jin Kang diperankan oleh Jung So Min yang memiliki bekas luka emosional dari masa lalunya, sama seperti yang dia lakukan. Serta saudara laki-lakinya bernama Jin Kook diperankan oleh Park Sung Woong, seorang detektif yang nantinya akan berhadapan dengan Kim Moo Young.

