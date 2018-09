SEOUL – Aktor Jung So Min akan berperan bersama Seo In Guk dalam drama mendatang TVN berjudul The Smile Has Left Your Eyes yang telah menampilkan unggahan foto adegan keduanya. Drama yang di remake dari drama Jepang pada tahun 2002 ini, akan tayang perdana pada 3 Oktober.

Drama yang mengangkat tema misteri dan melodrama ini menceritakan kisah Moo Young diperankan oleh Seo In Guk, seorang "monster" yang berbahaya, memiliki jiwa bebas yang diduga melakukan pembunuhan.

Lalu Jin Kang diperankan oleh Jung So Min, seorang wanita yang memiliki luka dimasa lalu yang kelam sama dengan Moo Young. Serta saudara Jin Kang, yakni Jin Kook diperankan Park Sung Woong, merupakan seorang detektif yang berhadapan dengan Moo Young.

Foto-foto yang resmi diunggah pada 20 September kemarin menunjukkan adanya kontras yang begitu tajam antara Jung So Min dan Seo In Guk. Jung So Min terlihat begitu tegang dan marah pada Seo In Guk tapi ia malah terlihat santai.

Jung So Min menatap dingin Seo In Guk, sementara dia membalas senyuman yang terlihat geli dikedua matanya. Tampaknya Jung So Min tak ada hasrat ingin dihibur oleh Seo In Guk, sebab dirinya sudah terlanjur diambang batas kemarahan yang dapat dirasakan oleh pemirsa.

Pada unggahan foto itu, terlihat Jung So Min dan Seo In Guk melakukan adegan di Eumseong, Provinsi Chungcheong Utara. Mereka tiba di lokasi syuting dengan senyuman yang merekah dan tampak tengah mendiskusikan adegan berikutnya dengan sang sutradara agar terlihat menghayati.

Setelah bekerja keras dengan melatih dan membangun emosional, kedua aktor itu dikabarkan mampu membuat semua orang tertarik dengan akting mereka yang penuh gairah saat mereka memperagakan adegan menegangkan.

Kru produksi mengatakan, “Dalam drama, Seo In Guk dan Jung So Min terikat oleh takdir yang mengejutkan dari pertemuan pertama mereka. Silakan menantikan atas konsekuensi dari pertemuan mereka dan cerita tersembunyi yang mengikat keduanya,” ungkapnya yang dilansir dari Soompi, Jumat (21/09/2018).

