LOS ANGELES – Warner Bros dan DC Films siap untuk bangkit dari kegagalan film Justice League. Dalam waktu dekat akan ada film baru seperti Aquaman dan film solo Joker yang digarap oleh Todd Phillips saat ini sedang dalam proses syuting di New York untuk membalas kegagalan tersebut. Kini, Birds of Prey pun sudah resmi dimasukan ke daftar film DC yang akan datang.

Film yang akan dibintangi oleh Margot Robbie ini akan memulai tahap produksinya pada 14 Januari 2019 di Los Angeles. Tak hanya itu, DC Films dikatakan akan mengumumkan siapa saja aktor yang akan bermain di film ini pada akhir bulan ini. Namun, kabar tersebut masih belum dikonfirmasi oleh DC maupun Warner Bros.

Judul dari film ini dikabarkan adalah Birds of Prey: Fox Force Five. Apabila Anda adalah penggemar film Pulp Fiction, akan langsung bisa tahu bahwa Fox Force Five ini sempat disebutkan di dalam film yang disutradarai oleh Quentin Tarantino tersebut. Fox Force Five merupakan acara televisi fiksi di dunia Pulp Fiction yang menceritakan lima agen rahasia perempuan, yang asing-masing anggotanya memiliki spesialisasinya sendiri. Tentunya, judul Fox Force Five adalah judul yang cocok untuk film Birds of Prey ini.

Dalam komiknya, Birds of Prey berceritakan tentang super hero-super hero perempuan yang beragam. Saat ini, rumor yang beredar mengatakan Harley Quinn, Black Canary, Cassandra Cain, Huntress, dan Renee Montoya akan tampil di film ini. Meskipun demikian, baru Margot Robbie saja yang sudah resmi bergabung dalam projek ini.

Robbie yang berperan menjadi Harley Quinn di film Suicide Squad mengaku ingin film ini menjadi “film geng perempuan untuk penonton yang dewasa,” yang terdengar sangat menjanjikan. Dipercaya bahwa budget dari film ini akan lebih sedikit disbanding film Joker.

Film ini akan disutradarai oleh Cathy Yan dari skrip yang akan ditulis oleh Christina Hodson. Masih banyak misteri yang menyelimuti Birds of Prey, seperti film standalone Joker garapan Todd Phillips yang baru-baru ini mengumumkan cast nya dan melakukan syuting di New York.

(aln)