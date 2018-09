View this post on Instagram

Selamat pagi teman teman semua. Sebelumnya terimakasih atas semua dukungannya yang selalu ada buat Mario, Puji Tuhan hari ini single ke 4 mario sudah release dan sudah bisa di dengar di @youtube @spotifyasia @jooxid @itunes @applemusic @langitmusik @deezerasia Terimakasih gays. Oiyaa jangan lupa shere ke temen temen kalian yang belum tau lagu ini ya dan jangan lupa pakai #takselamanyaindah #takselamanyaindah @spotify @jooxid @spotifyasia @itunes @applemusic @universal_indo @starmedianusantara #mariours