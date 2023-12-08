Kalahkan Virgoun, Mario G Klau Raih Penghargaan Male Singer of the Year di IMA 2023

JAKARTA - Penyanyi Mario G. Klau berhasil memenangkan piala Indonesian Music Awards 2023 lewat kategori Male Singer of the Year. Penghargaan tersebut tentunya menjadi salah satu prestasinya usai memutuskan untuk berkarier di industri musik Tanah Air.

Piala untuk kategori tersebut berhasil diboyong Mario G. Klau dan disambut riuh para penonton. Ia pun turut bahagia mengetahui dirinya memenangkan salah satu kategori di Indonesian Music Awards 2023 ini.

“Terima kasih banyak untuk semuanya. Ini cuma satu perjuangan yang tak ingin usai,” ungkap Mario, di studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis, 7 Desember 2023

Mario juga mengenang masa-masa sulitnya saat memutuskan berkarier di industri musik Tanah Air.

Mario G Klau raih penghargaan 'Male Singer of The Year' di IMA 2023 (Foto: RCTI)

Meski begitu, ia berhasil membuktikan dan melaluinya serta tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya pada keluarga dan kerabat yang selalu mendukung.