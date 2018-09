LOS ANGELES - Ajang penghargaan untuk insan pertelevisian Hollywood, Emmy Awards 2018 akhirnya digelar. Bertempat di Microsoft Theater, Los Angeles, California, acara penghargaan itu digelar pada Senin 17 September 2018 malam waktu setempat atau Selasa (18/9/2018) pagi.

Sesuai prediksi, Game of Thrones yang dominan di nominasi Emmy Awards 2018, berhasil menggondol pulang trofi utama. Serial hits HBO itu dinyatakan sebagai pemenang di kategori Outstanding Drama Series.

Game of Thrones juga membawa pulang trofi dari kategori lain. Selain Outstanding Drama Series, Game of Thrones juga meraih trofi di kategori Supporting Actor Drama lewat Peter Dinklage dan Special Visual Effects.

Di sisi lain, The Marvelous Mrs. Maisel ditetapkan sebagai pemenang Outstanding Comedy Series. Sementara The Assassination of Gianni Versace: An American Crime Story adalah yang tebraik di Outstanding Limited Series.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang Emmy Awards 2018 seperti dikutip dari emmys.com:

Outstanding drama series -“Game of Thrones”

Outstanding comedy series – “The Marvelous Mrs. Maisel”

Outstanding limited series – “The Assassination of Gianni Versace: An American Crime Story”

Outstanding variety talk series – “Last Week Tonight with John Oliver”

Outstanding variety sketch series – “Saturday Night Live”

Outstanding reality competition series – “RuPaul’s Drag Race”

Outstanding lead actress in a drama season – Claire Foy, “The Crown”

Outstanding lead actor in a drama series – Matthew Rhys, “The Americans”

Outstanding directing for a drama series – Stephen Daldry, “The Crown”

Outstanding writing for a drama series – Joel Fields and Joe Weisberg, “The Americans”

Supporting actress in a drama series – Thandie Newton, “Westworld”

Supporting actor in a drama series – Peter Dinklage, “Game of Thrones”

Outstanding director for a variety special – Glenn Weiss, The Oscars

Outstanding writing for a variety special – John Mulaney, “John Mulaney: Kid Gorgeous at Radio City”

Outstanding lead actor in a limited series or movie – Darren Criss, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Outstanding lead actress in a limited series or movie – Regina King, “Seven Seconds”

Outstanding directing for a drama series – Ryan Murphy, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Outstanding supporting actor in a limited series or movie – Jeff Daniels, “Godless”

Outstanding supporting actress in a limited series – Merritt Wever, “Godless”

Outstanding lead actor in a comedy series – Bill Hader, “Barry”

Outstanding lead actress in a comedy series – Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Outstanding writing for a comedy – Amy Sherman-Palladino, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Outstanding director for a comedy – Amy Sherman-Palladino, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Outstanding supporting actress in a comedy series – Alex Borstein, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Outstanding supporting actor in a comedy series – Henry Winkler, “Barry”

(LID)