JAKARTA - Kabar bahagia datang dari mantan personel girlband Cherrybelle, Anisa Rahma. Pasalnya, wanita 27 tahun ini baru saja resmi melepas masa lajangnya pada Minggu (16/9/2018) sekira pukul 15.30 WIB di sebuah masjid di kawasan Bandung, Jawa Barat.

Penyanyi kelahiran Bandung ini dipersunting oleh Anandito Dwi Septiawan alias Dito. Mereka sendiri diketahui telah menjalani proses taaruf. Keduanya pun sempat terlibat dalam pembuatan web series bersama.

Di momen akad nikah tersebut, Anisa terlihat mengenakan kebaya modern berwarna putih. Sementara itu, Dito mengenakan beskap berwarna senada dan dilengkapi dengan peci yang dikenakan di kepalanya.

Setelah melakukan sesi tanda tangan buku nikah, Dito langsung memberikan mas kawin kepada Anisa. Dito meminang Anisa dengan mas kawin logam mulia seberat 28 gram serta uang tunai sebesar Rp1.690.018.

Sementara itu, resepsi pernikahan Anisa dan Dito digelar di HIS Kologdan Grand Ballrom, Bandung, Jawa Barat. Acara resepsi sendiri diketahui telah digelar sejak pukul 19.00 WIB kemarin malam.

Kabar berbeda datang dari Reino Barrack yang mulai buka suara terkait kandasnya hubungan dengan Luna Maya. Reino mengakui jika tali kasih yang telah ia jalin bersama Luna selama 5 tahun belakangan ini memang telah berakhir.

“Ya sudah enggak (pacaran)," ucap Reino Barrack singkat, saat ditemui di BSD, Minggu (16/9/2018).

Namun, Reino pun nampaknya enggan untuk berbicara banyak. Kendati demikian, Reino mengatakan jika ada banyak hal yang membuat hubungan mereka tak dapat dipertahankan.

“Oh ya tanya sajalah sama orangnya. Jangan tanya saya," lanjut Reino.

“Banyak hal lah, banyak hal," tutupnya.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu, Luna seakan mengisyaratkan jika hubungannya dengan Reino telah kandas. Dalam sebuah unggahan, Luna Maya membagikan 10 foto perjalanan cintanya dengan Reino Barack. Namun, dalam keterangan foto yang diunggah pada Rabu (12/9/2018) tersebut Luna meminta maaf kepada Reino atas kesalahannya dan berterima kasih untuk dukungan Reino selama ini.

Dari kabar kandasnya hubungan Luna Maya dan Reino Barack, berita selanjutnya mengenai idola baru bulutangkis Indonesia, Jonatan Christie. Atlet bulutangkis yang akrab disapa Jojo itu kembali menjadi pusat perhatian publik setelah membagikan unggahan di Insta Storiesnya.

Dalam unggahan tersebut, Jojo memperlihatkan dua tangan yang saling bergandengan. Diduga salah satu tangan tersebut adalah tangan Jojo yang sedang menggandeng seseorang.

Bukan hanya itu, pria 21 tahun tersebut mengutarakan ucapan kepada seseorang itu. Ia menyebut jika seseorang itu telah memberi dukungan kepadanya selama ini.

“Satu lagi yang sangat berpengaruh sebelum saya sampai saat ini. Dia yang selalu support, dia yang selalu buat saya bangkit di saat gagal,” tulis Jojo.

“Dia yang buat saya selalu bisa melupakan segala hal yang kurang baik dan dia juga yang terus menemani saya sampai saat ini. God always be with you,” tutup Jonatan Christie.

Sampai saat ini belum diketahui mengenai sosok yang digandeng Jojo tersebut. Jojo sendiri sepertinya belum memberikan keterangan tentang pemilik tangan itu. Terlebih Jojo mengaku belum menemukan tambatan hati. Lantas apakah Jojo telah berpacaran?

(LID)